إذا كنت تريد الحصول على المزيد من المعلومات حول صحتك وعافيتك، ولكنك لا تهتم بارتداء ساعة ذكية أو جهاز تتبع اللياقة البدنية يوميًا، فقد يكون مناسبًا لك.

وتعتبر هذه الفئة من المنتجات حاليًا إحدى أكثر الطرق فعالية لمراقبة أمور مثل النوم وممارسة الرياضة والتعافي.

فبالمقارنة مع بعض أفضل الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، يمكن أن يستمر عمر بطارية الخواتم الذكية لفترة أطول أيضًا.

وهذا يفتح الباب أمام بيانات صحية متعمقة يمكنها، في بعض الحالات مساعدة الأشخاص على فهم صحتهم بشكل أفضل.

وبحسب الخبراء، يمكن أن يشكل الخاتم الذكي علامة فارقة في تاريخ الحوسبة القابلة للارتداء.

لذلك بمجرد اختيارك للخاتم المثالي، تأكد من استخدامه بأكثر الطرق فعالية لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياته.

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ميزات الخاتم الذكي

تعد الخواتم الذكية نوعًا جديدًا نسبيًا من التقنيات القابلة للارتداء، والتي تقدم مجموعة واسعة من الفوائد المحتملة. وعلى عكس الساعات الذكية، التي يمكن أن تكون ضخمة، فإن الخواتم الذكية صغيرة وسرية، مما يجعلها الخيار الأمثل للأشخاص الذين يرغبون في البقاء على اتصال من دون لفت الانتباه إلى أنفسهم.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الخواتم الذكية عددًا كبيرًا من الميزات، وهذه أبرزها:

تحسين نوعية نومك: يمكن للخاتم الذكي مراقبة معدل الأكسيجين وقراءات معدل ضربات القلب طوال الليل لتحديد ما إذا كنت تحصل على نوم مريح.

وباستخدام هذه المعلومات، يمكنك الانتباه إلى عوامل نمط الحياة التي قد تؤثر على نومك. كما يمكن للخاتم الذكي أن يوصي بوقت الذهاب إلى السرير بناءً على نشاطك اليومي وتاريخ نومك.

حساب الخطوات ومراقبة نشاطك: إذا كنت تتطلع إلى حساب الخطوات ومراقبة نشاطك، فيمكن للخاتم الذكي تتبع حركتك والسعرات الحرارية المحروقة بطريقة مشابهة للساعة الذكية أو سوار تتبع اللياقة البدنية الكلاسيكي.

وعلى الرغم من أنك لا تستطيع رؤية نشاطك الحالي على الخاتم، يمكنك عرض المقاييس الخاصة بك بعد ذلك في التطبيق المصاحب للخاتم على الهاتف.

يعد هذا خيارًا جيدًا لأولئك الذين يرغبون في مراقبة لياقتهم البدنية ولكنهم لا يشعرون أنه من الضروري متابعة المقاييس المباشرة.

مراقبة طبية مستمرة: على عكس الساعة الذكية، لا يمكن للخاتم الذكي إجراء مكالمات أو عرض الإشعارات أو بث الموسيقى إلى سماعات الأذن.

ومع ذلك، يمكنه قياس تخطيط القلب ومستويات الأكسجين في الدم، ودرجة حرارة الجلد، ومعدل ضربات القلب بما في ذلك اكتشاف الحالات الشاذة، ومراقبة حالة النوم ومعدل التنفس.

فهو يقدم حلاً ممتازًا لأولئك الذين يحتاجون إلى مراقبة طبية مستمرة ولكنهم لا يحبون أو لا يستطيعون ارتداء ساعة ذكية.

نصائح قبل شراء خاتم ذكي

على الرغم من تنوع خيارات الخواتم الذكية، إلا أنها ليست جميعها مبنية بالطريقة نفسها. في الواقع، لا يوجد سوى عدد قليل من الخيارات المتوفرة حاليًا في السوق والتي نعتقد أنها تستحق إنفاق المال عليها.

لذلك قبل شراء خاتم ذكي، من المهم أن تأخذ في الاعتبار بعض الأمور وهذه أبرزها:

اختيار القياس المناسب: الشيء الأساسي الذي يجب معرفته عند شراء خاتم ذكي هو أنك ستحتاج إلى شراء القياس المناسب. وهذا أمر في غاية الأهمية.

وتقدم معظم العلامات التجارية للخواتم الذكية مجموعة مقاسات لمساعدتك في العثور على المقاس المثالي. ومع ذلك، فإن مجرد معرفة حجم الخاتم الخاص بك لعلامة تجارية واحدة، لا يعني أنه هو نفسه بالنسبة لعلامة تجارية أخرى. لذلك ستحتاج إلى تجربة مجموعة من المقاسات قبل اختيار الأنسب لك.

اشتراكات شهرية: كما هو الحال بالنسبة لمعظم أنواع الأدوات التي تشتريها هذه الأيام، ستحتاج أيضًا إلى البحث عما إذا كان الخاتم الذكي يتطلب اشتراكًا.

على سبيل المثال، هنالك خواتم تتطلب اشتراكات شهرية للوصول إلى جميع مقاييس اللياقة البدنية المتاحة. وفي الأحوال جميعها، بناءً على المنافسة المتزايدة بين الخواتم الذكية، يجب أن نرى عددًا لا بأس به من التطورات في هذا المجال قريبًا.

التفكير في نمط حياتك: معظم الخواتم الذكية مصنوعة من التيتانيوم مع مجموعة مختارة من الألوان المختلفة، وقد أثبتت في معظمها أنها مريحة وغير مزعجة ومتينة.

ومع ذلك، من المفيد التفكير في نمط حياتك قبل الالتزام بالخاتم الذكي، حيث إن الساعة الذكية قد تكون مناسبة لك بشكل أفضل. على سبيل المثال، إذا كنت ترفع الأثقال، فإن الخاتم الذكي سوف يصطدم بالعارضة.

وهذا ليس أمرًا مزعجًا ومشتتًا فحسب، بل سيترك آثار جروح على خاتمك الذكي بمرور الوقت ما سيفسد مظهره.

بالتأكيد، يمكنك خلعه قبل ممارسة التمارين الرياضية. ولكن بمجرد أن تبدأ في خلع هذه الأشياء، ستنسى في النهاية ارتداءها مرة أخرى.