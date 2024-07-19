باتت الكاميرات المخفية داخل الغرف شائعة بشكل لافت، الأمر الذي يؤرق الكثيرين ويمنعهم من الاستمتاع بوقتهم، لكن هناك طرقًا رخيصة وفعالة لاكتشافها، تحتاج بضع دقائق مع الهاتف الذكي لتنفيذ الخطوات اللازمة.

شبكة الـ"واي فاي"

توفر معظم الفنادق وبيوت الضيافة نوعًا من خدمة "الواي فاي" للضيوف، قم بتسجيل الدخول إليه، وانتقل إلى الإعدادات لعرض شبكة "واي فاي" ومعرفة ما إذا كان يمكنك العثور على جميع الأجهزة المتصلة.

ويمكنك أيضًا تجربة تطبيق تابع لجهة خارجية مثل "Wireless Network Watcher"، وابحث بعدها عن أي أجهزة غير متوقعة لا تتوافق مع أي من التقنيات الموجودة في المنزل أو الفندق، وبما أنك قد تظن أن المتطفلين سيتجنبون توصيل كاميراتهم المخفية بشبكات "واي فاي" المحلية، لكن هذا ليس هو الأمر في غالب الأحيان.

تحقق عبر البلوتوث

وإذا لم تكن الكاميرات متصلة بشبكة "واي فاي"، فلا يزال بإمكانك التقاطها باستخدام "البلوتوث"، ما عليك سوى ضبط البلوتوث على وضع الاقتران ومعرفة الأجهزة التي يمكنه التقاطها، وتجاهل أجهزة التلفاز وتكنولوجيا المنزل الذكي، وركز على الأجهزة الغامضة التي لا يمكنك التعرف عليها بطريقة أخرى.

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وإذا كانت تلك الأجهزة تحمل أسماء غريبة، فابحث عنها لمعرفة ما إذا كانت عبارة عن رقم منتج للكاميرا أو معرف مشابه، امنح جهاز "البلوتوث" الخاص بك بضع دقائق لالتقاط جميع الأجهزة المتاحة، والمشي من غرفة إلى أخرى حاملاً هاتفك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تغييرات غريبة ستظهر.

المسح بالمصباح

حتى الكاميرا الأكثر تسللًا لا تزال بحاجة إلى عدسة للمشاهدة منها، وحيثما توجد عدسة يمكن أن يكون هناك انعكاس، وفي بعض الحالات أضواء مؤشر خفيفة، لذا فإن إحدى أكثر الطرق فعالية للبحث عن الكاميرات المخفية هي إطفاء جميع الأضواء في الغرفة، وتشغيل وضع المصباح على هاتفك، وإجراء عملية مسح دقيقة.

ومن خلال عملية المسح يجب الانتباه لأي ومضات غير متوقعة من الضوء في أماكن غريبة قد تكون عدسة كاميرا صغيرة، قد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء، لكن هذه الطريقة القديمة لاكتشاف الكاميرات لا تزال واحدة من أكثر الطرق فاعلية.

ولتوفير الكثير من الوقت والصبر في هذه الخطوة، ركز على الغرف التي من المرجح أن تكون بها كاميرات التجسس، أي غرفة يمكنك فيها خلع ملابسك، ابحث عن البقع والزوايا التي توفر مجال رؤية واسعًا وعاليًا.

وتذكر أنه من أكثر الأماكن التي تحتوي على كاميرات مخفية أجهزة كشف الدخان وساعات الحائط، وفي بعض الحالات تأتي هذه الكاميرات على شكل براغي أو لمبات.

يذكر أن الكثير من الناس وجدوا كاميرات مخفية في جميع أنواع الأماكن، ولكننا نقترح الاقتراب شخصيًا من أي فتحات حائط في الغرفة، لأنها يمكنها أن تخفي كاميرا تجسسية داخلها. لذا ضع هذه الفتحات المرتفعة على رأس قائمتك إذا كنت قلقًا.

الأشعة تحت الحمراء

تستخدم العديد من الكاميرات اتصالات الأشعة تحت الحمراء للتحكم البسيط، خاصة إذا لم تكن متصلة عبر "البلوتوث" و"الواي فاي"، وهذا هو نفس نوع الاتصال الذي تستخدمه أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون من الطراز القديم.

وفي الوقت الذي لا تستطيع فيه عيون الإنسان رؤية ضوء الأشعة تحت الحمراء، لكن الكاميرا الأمامية في العديد من الهواتف الذكية يمكنها كشف الأشعة تحت الحمراء.

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ويعني ذلك أنه يمكنك استخدام كاميرا هاتفك في غرفة مظلمة لمسح المنطقة، ثم مراجعة اللقطات لمعرفة ما إذا كان بإمكانك اكتشاف أي نقاط غير متوقعة من الضوء الأبيض التي قد تعني أن الجهاز يختبئ في مكان ما.

تطبيق تكشف الكاميرات

يمكن أن يساعدك عدد كبير من التطبيقات القادرة على توفير بعض الوقت إذا كنت جادًا بشأن فحص غرفة بحثًا عن كاميرا مخفية، وتحاول هذه التطبيقات استشعار المجالات المغناطيسية غير المتوقعة، واكتشاف الانعكاسات تلقائيًا عندما تقوم بمسح الغرفة.

وعادةً ما تكون هذه التطبيقات مجانية أو رخيصة الثمن، لكننا نقترح عدم الاعتماد عليها بالكامل عندما تتمكن عينك المجردة من القيام بذلك بشكل جيد.

ماسح ضوئي

إذا كنت تشعر بالتوتر بشكل خاص بشأن الكاميرات المخفية، ولا تمانع في استثمار بعض الدولارات، فإن الماسح الضوئي بالأشعة تحت الحمراء أو الحرارة هو أحد أفضل الخيارات المتاحة لك.

وتعمل هذه الماسحات الضوئية من خلال الكشف عن التوقيعات الحرارية على مسافة قريبة، ويمكن لهذه الماسحات أيضًا اكتشاف البصمات الحرارية الصغيرة التي تنتجها الكاميرات الخفية.