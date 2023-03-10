تطوير ذراع آلية قابلة للارتداء تساعد في تنفيذ المهام اليومية
طور باحثون من معهد الاتحاد السويسري للتقنية ذراعا آلية قابلة للارتداء لمساعدة الأفراد في تنفيذ المهمات اليومية، ما يسهل حياتهم.
ويعتزم مصمم الذراع، الباحث سيلفسترو ميسيرا، عرض الابتكار في الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، معتبرًا أنه يزود جسم الإنسان بذراع ثالثة تفيده في الجوانب العملية للحياة اليومية.
وقال ميسيرا إن بحثه عن التحكم بالذراع الثالثة قد يساعد على فهم كيفية تطوير أدائنا للمهمات اليومية وتسريعها، فضلا عن إمكانية استخدامها في مجال الخدمات اللوجستية لأداء وظائف معقدة؛ وفقا لموقع "إنتريستينغ إنجنيرينغ".
ويعد ميسيرا أول باحث يقدم تقنية استشعار قادرة على الاستجابة في الوقت الفعلي، واختبر تقنيته في العام 2013 خلال تجارب سريرية على مريض مبتور اليد باستخدام يد إلكترونية.
وعملت تقنية الاستشعار من خلال تعليمات التغذية الحسية الراجعة عبر أقطاب كهربائية مزروعة جراحيا في الأعصاب الرئيسة لذراع المريض المبتورة.
ويعمل ميسيرا وفريقه الآن على تطوير التقنية لتوفير مزيد من الدقة من خلال أطراف أصابع آلية، ما يمهد الطريق لاستعادة المصابين حركيا وفاقدي الأطراف لقدراتهم الحركية.
وأشار الباحثون إلى أن التقنية الحديثة ستدخل قريبا في مجال تعزيز الوظائف الحركية والحسية الأخرى في حالات صعبة؛ مثل إصابات الحبل الشوكي، أو السكتة الدماغية.
تجارب سابقة
ورغم الفوائد التي تقدمها تقنية ميسيرا، فهي ليست الأولى في مجال الأطراف الاصطناعية، ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت شركة "كلون روبوتيكس" الأمريكية ابتكار أول يد حيوية في العالم قادرة على الإمساك بالأشياء بدقة.
وامتازت يد "كلون روبوتيكس" بمحاكاتها لحركات اليد الطبيعية، من خلال دقة حركة الأصابع الآلية والإبهام والعضلات الداخلية، وقدرتها على الإمساك بالأشياء مثل الإمساك بكرة التنس لتعمل مثل يد حقيقية.
وفي شهر يناير/كانون الثاني 2023، صممت شركة "سوبر نوفا" الكورية الجنوبية الناشئة الذراع الآلية "هونيت" القائمة على الذكاء الاصطناعي؛ لمساعدة الأشخاص في مختلف الأعمال المنزلية والمهمات الإبداعية.
وامتازت تقنية "سوبر نوفا" بسهولة الاستخدام وقدرتها على أداء وظائف عديدة ومهمات معقدة بدقة عالية جداً؛ مثل صنع القهوة أو طباعة نماذج أولية ثلاثية الأبعاد.