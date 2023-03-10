تطوير ذراع آلية قابلة للارتداء تساعد في تنفيذ المهام اليومية

طور باحثون من معهد الاتحاد السويسري للتقنية ذراعا آلية قابلة للارتداء لمساعدة الأفراد في تنفيذ المهمات اليومية، ما يسهل حياتهم.

ويعتزم مصمم الذراع، الباحث سيلفسترو ميسيرا، عرض الابتكار في الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، معتبرًا أنه يزود جسم الإنسان بذراع ثالثة تفيده في الجوانب العملية للحياة اليومية.

وقال ميسيرا إن بحثه عن التحكم بالذراع الثالثة قد يساعد على فهم كيفية تطوير أدائنا للمهمات اليومية وتسريعها، فضلا عن إمكانية استخدامها في مجال الخدمات اللوجستية لأداء وظائف معقدة؛ وفقا لموقع "إنتريستينغ إنجنيرينغ".

ويعد ميسيرا أول باحث يقدم تقنية استشعار قادرة على الاستجابة في الوقت الفعلي، واختبر تقنيته في العام 2013 خلال تجارب سريرية على مريض مبتور اليد باستخدام يد إلكترونية.