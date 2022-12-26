شركة يابانية تصنع مقعد مكتب من حجر كريم ضخم
كشفت شركة يابانية لمعالجة الأحجار شبه الكريمة عن كرسي مكتب بقيمة 3400 دولار مصنوع من قطعة عملاقة من "الجمشت" (حجر الأماتيست) على شكل حرف L باللغة الإنجليزية.
وحظي Factory-M، وهو متجر مقره مدينة سايتاما اليابانية، متخصص في الأحجار الطبيعية شبه الكريمة، باهتمام كبير بعد نشر صور لأحدث منتجاته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشاركت الشركة اليابانية 3 صور لما ظنه الكثيرون خطأ أنه "ميم" تم تصميمه ببرنامج الفوتوشوب أو نوع من أدوات التعذيب، واحتاجت إلى إصدار بيان يوضح أنه كان بالفعل منتجًا حقيقيًا.
وعند النظر إلى الصور، من السهل معرفة سبب اعتقاد الكثير من الناس أنه نوع من "الميم"، وليس كرسي مكتب فعلياً، لكن الشركة تصر على أنه يمكنك الجلوس عليه بالفعل إذا كنت تستطيع شراءه.
وقال كويتشي هاسيغاوا، مؤسس ومالك الشركة، إنه توصل إلى فكرة كرسي مكتب غير عادي المظهر أثناء رحلة إلى الولايات المتحدة، بحثًا عن أحجار طبيعية لإحضارها إلى اليابان.
وعند رؤية قطعة "الجمشت" الكبيرة هذه على شكل حرف L، قام على الفور بتصويرها ومعالجتها في كرسي، وقرر المضي قدمًا في الفكرة، بحسب موقع "أوديتي سنترال".
وكان على "الجمشت" أن يحني شظاياه المدببة لأسفل لجعل الجلوس على الحجر أكثر أماناً، لكنه لا يزال لا يبدو مريحًا للغاية، على الرغم من ادعاء المسؤول الياباني عكس ذلك.
ويتكون الكرسي الغريب من "جمشت" مستقر على إطار معدني مقوى، وتدعي الشركة أنه يمكن للكرسي بسهولة تحمل مصارع السومو إذا لزم الأمر.
ويزن "الجمشت" وحده 88 كيلوجرامًا، ومع الإطار المعدني المتضمن، يرتفع وزن الكرسي إلى 99 كيلوجرامًا، إنه لأمر جيد أنه يمكنك تدويره إذا كنت بحاجة إلى تحريكه.
وتتقاضى الشركة مقابل كرسي مكتبها الفريد وغير المريح 450 ألف ين، ويدعي رئيسها أن عشرات الأفراد والشركات أعربوا عن اهتمامهم بالحصول عليه.