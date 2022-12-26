شركة يابانية تصنع مقعد مكتب من حجر كريم ضخم

وعند النظر إلى الصور، من السهل معرفة سبب اعتقاد الكثير من الناس أنه نوع من "الميم"، وليس كرسي مكتب فعلياً، لكن الشركة تصر على أنه يمكنك الجلوس عليه بالفعل إذا كنت تستطيع شراءه.

وقال كويتشي هاسيغاوا، مؤسس ومالك الشركة، إنه توصل إلى فكرة كرسي مكتب غير عادي المظهر أثناء رحلة إلى الولايات المتحدة، بحثًا عن أحجار طبيعية لإحضارها إلى اليابان.

وعند رؤية قطعة "الجمشت" الكبيرة هذه على شكل حرف L، قام على الفور بتصويرها ومعالجتها في كرسي، وقرر المضي قدمًا في الفكرة، بحسب موقع "أوديتي سنترال".