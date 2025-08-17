5 ميزات جديدة قادمة إلى أبل كاربلاي مع iOS 26

تتطلع شركة أبل هذا العام، إلى إدخال بعض التغييرات الجوهرية على أنظمة تشغيلها المختلفة، بما في ذلك واجهة كاربلاي للسيارات.

فبين طرح كاربلاي ألترا والعديد من التحديثات المرتبطة بنظام iOS 26، يمكنك توقع الكثير من تغييرات كاربلاي في الأشهر القادمة.

وقد اخترنا أهم خمسة تحديثات قادمة لسياراتك وكيف ستؤثر على قيادتك القادمة بدءًا من الخريف، عندما سيتم إصدار برنامج أبل المحدّث بالكامل.

تحسينات التطبيقات

سيضيف تطبيق الخرائط في أبل كاربلاي دعم اللمس المتعدد للسيارات المزودة بشاشات متعددة اللمس. في الوقت نفسه، سيضيف تطبيق الرسائل إمكانية اختيار رد سريع، بدلاً من التحدث بصوت عالٍ للرد على الرسائل النصية.

ومن المفترض أن يتيح ذلك التركيز بشكل أكبر على الطريق بدلاً من الرد أثناء القيادة. بالإضافة إلى ذلك، لن تنتقل الهواتف إلى وضع ملء الشاشة عند إجراء أو استقبال المكالمات. بدلاً من ذلك، ستظهر المكالمة في أداة مدمجة، مما يتيح لك الاستمرار برؤية تطبيقات أخرى مثل خرائط أبل.

واجهة الزجاج السائل

لعل أبرز تحديثات كاربلاي هو تصميم Liquid Glass الجديد الذي تقدمه أبل في جميع أنظمة التشغيل. وضمن التصميم الجديد، يمكنك تخصيص الأيقونات بمظهر شفاف وداكن وافتراضي.

ويضيف الوضع الداكن رموز الأيقونات المعتادة إلى خلفيات داكنة، بينما في الوضع الشفاف، تصبح أيقونات كاربلاي شفافة بعض الشيء، مع عدة خيارات هي فاتح وداكن وتلقائي.

ميزة الأنشطة المباشرة

تم طرح ميزة "الأنشطة المباشرة" على أجهزة آيفون وساعة أبل مع نظام iOS 16. وستتوفر الآن على كاربلاي وأجهزة آيباد وماك عبر نظامي macOS Tahoe وiPadOS 26. فإذا كان لديك ميزة "الأنشطة المباشرة" على جهاز آيفون، فسيتم عرضها الآن في واجهة كاربلاي، والتي يمكنك استخدامها لتتبع أشياء مثل الرحلات الجوية ونتائج المباريات الرياضية والمؤقتات، على سبيل المثال لا الحصر.

الفيديو عبر AirPlay

أعلنت أبل عن دعم كاربلاي لتشغيل الفيديو خلال مؤتمرها السنوي في حزيران. وستتوفر هذه الميزة فقط عندما تكون السيارة متوقفة وفي وضع الركن.

بمعنى آخر، عندما تكون سيارتك متوقفة ستتمكن من بث فيديو إلى شاشة سيارتك عبر تطبيقات خارجية مثل يوتيوب.

مع العلم أن هذه الميزة لم تكن متاحة عند اختبار الإصدار التجريبي للمطورين من iOS 26، لذلك لم نرها قيد الاستخدام بعد، ونأمل أن تعمل بشكل جيد.

كان من المفترض أن يضيف كاربلاي 2.0 أدوات إلى الواجهة، ولكن تأخر إطلاقه عدة مرات قبل أن يتحول إلى كاربلاي ألترا. ومع ذلك، يبدو أن كاربلاي القياسي لن يتخلف عن إضافة أدوات جديدة.

والآن، ستتمكن من إضافة أدوات لتطبيقات أبل المختلفة من لوحة مخصصة في كاربلاي. على سبيل المثال، يمكنك جعل الساعة أكثر بروزًا واختيار أنماط جديدة للتقويم ومؤشرات حالة البطارية وأدوات التحكم بالمنزل الذكي.