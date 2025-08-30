واتساب يضيف خيارات جديدة لمؤقت اختفاء الرسائل

يعمل واتساب على ميزة جديدة لتطبيقه التجريبي على نظام أندرويد، تتيح للمستخدمين اختيار أوقات أقصر لاختفاء الرسائل.

ويعد هذا التحديث توسعة لخيارات اختفاء الرسائل الحالية، التي تشمل حاليًا 24 ساعة، و7 أيام، و90 يومًا، لكن مؤقتات اختفاء الرسائل الجديدة في واتساب هي ساعة واحدة و12 ساعة.

تحسين تجربة المستخدم

خيار الساعة الواحدة مخصص للحالات التي تتطلب اختفاء الرسائل فورًا تقريبًا، مثل مشاركة معلومات حساسة. أما خيار 12 ساعة، فيوفر لك توازنًا أفضل بين الراحة والخصوصية للرسائل المتعلقة بجزء من اليوم.

ورغم الكشف عن هذه المؤقتات الجديدة، فإنها غير متاحة بعد لمختبري النسخة التجريبية أو لعامة الناس.

في المقابل، يحمل مؤقت الساعة الواحدة خطرًا يتمثل في بدء العد التنازلي فور تسليم الرسالة، وليس عند فتحها.

وهذا يعني أن الرسالة قد تختفي قبل أن يتمكن المستلم من قراءتها، الأمر الذي قد يفسد سير التواصل إذا لم يراجع المستلم المحادثة بسرعة. وسيحذر واتساب المُرسلين من هذا العيب في كل مرة يختارون فيها خيار الساعة الواحدة.

من ناحية أخرى، يحقق خيار 12 ساعة توازنًا من خلال السماح للرسائل بالبقاء لفترة كافية، لكن دون البقاء في الدردشة إلى أجل غير مسمى. وهذا يجعله أكثر ملاءمة لحالات مثل تخطيط الفعاليات أو تنسيق المهام قصيرة المدى. وقد يكون هذا المؤقت مثاليًا للتفاصيل التي لا تتجاوز بضع ساعات.

ويمكن أن تحسن إضافة هذه المؤقتات الجديدة تجربة المستخدم من خلال السماح للمستخدمين باختيار المدة الأنسب لسياق المحادثة. كما أن توسيع مجموعة الميزات للمستخدمين يجعلهم أكثر ميلاً إلى الالتزام بتطبيق واتساب، بدلاً من التبديل إلى تطبيقات المراسلة ذات الميزات الكثيرة مثل تيليغرام.