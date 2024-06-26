كيف يميز الدماغ بين الصوت البشري وصوت الذكاء الاصطناعي؟

تظهر الأبحاث أن الناس يكافحون من أجل التعرف على الذكاء الاصطناعي من الأصوات البشرية، لكن أنشطة أدمغتهم تختلف وتستجيب بطريقة فريدة لكل نوع صوت.

يفترض الناس أن الأصوات السعيدة هي أصوات حقيقية، وأن الأصوات المحايدة هي ذكاء اصطناعي. فقد أصبحت الأصوات التي يولدها الذكاء الاصطناعي متقدمة جدًا لدرجة أنه لا يمكن تمييزها تقريبًا عن الأصوات البشرية الحقيقية.

وبات من الممكن استنساخ صوت شخص ما بعد ثوانٍ فقط من التسجيل، وقد استخدم المحتالون هذه التكنولوجيا لتقليد صوت شخص يبدو كأنه في محنة لخداع الضحايا وحثهم على تحويل الأموال، وبينما يعمل خبراء التعلم الآلي على تطوير حلول تكنولوجية لاكتشاف أصوات الذكاء الاصطناعي، لا يُعرف الكثير عن استجابة الدماغ البشري لهذه الأصوات.