مايكروسوفت تضيف محرك "بينغ" لنسخة ويندوز

وتجمع مايكروسوفت التعليقات حول محرك البحث "بينغ" قبل طرحه على نطاق أوسع، إلا أن ما لقيته حمل بعض المفاجآت غير السارة.

وتوجد تقارير عن أن روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي اعترف بمشاعر الحب لبعض الأشخاص الذين كانوا يختبرون البرنامج أو وجه تهديدات لهم.

ودفع ذلك الشركة إلى وضع حد لمحادثات طويلة، قالت إنها أثارت ردود فعل لم تضعها في الحسبان.

وبالإضافة إلى "بينغ" الجديد، ستشمل نسخة "ويندوز" المحدثة برنامجا يمكنه الاتصال برسائل ومكالمات أجهزة أيفون، على أن يتم البدء بمجموعة محدودة من المستخدمين، حسبما قالت الشركة.