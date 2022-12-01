ذكاء اصطناعي يتنبأ بأمراض القلب من صور الأشعة السينية

طور باحثون من منظمة المجتمع الإشعاعي في أمريكا الشمالية تقنية للتنبؤ بخطر الموت نتيجة الإصابة بسكتة قلبية أو جلطة ناتجة عن أمراض القلب، على مدى 10 أعوام مقبلة.

ويمتاز تعلم الآلة بكونه نوعا من الذكاء الاصطناعي القابل للتدرب على البحث عن أنماط محددة مرتبطة بالأمراض في صور الأشعة السينية "أشعة إكس"؛ وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وقال الباحث جيكوب وايس، قائد البحث: "يقدم نموذج تعلم الآلة حلا محتملا لفحص احتمالات الإصابة بأمراض القلب في المجموعات السكانية، وذلك بالاعتماد على صور أشعة (إكس) الموجودة سابقا، ما يمكن أن يحدد الأشخاص المحتاجين للعلاج وغير المشخصين حتى الآن".

واستخدم الأطباء سابقا نموذجا إحصائيا يتناول عددا من المتغيرات؛ مثل العمر والجنس وضغط الدم والتدخين والسكري، لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنسبة تفوق 7.5%، والبدء بعلاجهم مباشرة.

ولكن المتغيرات المطلوبة لحساب خطر الإصابة بواسطة النموذج الإحصائي تكون عادة غير متوفرة، ما يوفر ميزة إضافية للنموذج الجديد نتيجة اعتماده على صور أشعة "إكس" المتوفرة.