بواسطة الذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة لعلاج إصابات الحوض

طور باحثون من مستشفى "بوسطن" للأطفال في الولايات المتحدة، أداة تعتمد على تحسين التشخيص والعلاج الطبي لإصابات عظام الحوض، من خلال الاستفادة من قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة البيانات.

وحلل الباحثون بيانات طبية عن إصابات الحوض على مدى عقدين من الزمن، بواسطة منصة "فيرتشوال هيب" البرمجية، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتصوير ثلاثي الأبعاد لتشخيص تشوهات الحوض وعلاجها.