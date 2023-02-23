تطوير عين روبوتية ترى في المياه العكرة

طور باحثون من جامعة "سيؤول" الكورية الجنوبية، بالتعاون مع معهد "غوانكجو" للعلوم والتقنية وجامعة "بوسان" في كوريا الجنوبية، نوعا جديدا من العيون الروبوتية القادرة على الرؤية في ظروف الإضاءة السيئة مثل المياه العكرة.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "ساينس روبوتكس" العلمية إلى أنهم حاولوا محاكاة عيون الحبار، لتصميم عيون روبوتية جديدة قادرة على التكيف مع مختلف ظروف الإضاءة.

ويشبه الحبار غيره من الحيوانات ثمانية الأرجل ذات النهايات الماصة والعيون المميزة بشكل البؤبؤ الشبيه بحرف "W"، الذي يسمح لها بالرؤية في المياه العكرة في ظروف إضاءة شبه معتمة.