تطوير عين روبوتية ترى في المياه العكرة
طور باحثون من جامعة "سيؤول" الكورية الجنوبية، بالتعاون مع معهد "غوانكجو" للعلوم والتقنية وجامعة "بوسان" في كوريا الجنوبية، نوعا جديدا من العيون الروبوتية القادرة على الرؤية في ظروف الإضاءة السيئة مثل المياه العكرة.
وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "ساينس روبوتكس" العلمية إلى أنهم حاولوا محاكاة عيون الحبار، لتصميم عيون روبوتية جديدة قادرة على التكيف مع مختلف ظروف الإضاءة.
ويشبه الحبار غيره من الحيوانات ثمانية الأرجل ذات النهايات الماصة والعيون المميزة بشكل البؤبؤ الشبيه بحرف "W"، الذي يسمح لها بالرؤية في المياه العكرة في ظروف إضاءة شبه معتمة.
وصمم المهندسون بؤبؤا على شكل بؤبؤ الحبار، وألصقوه بعدسات كروية مع إضافة مادة مرنة على السطح الداخلي للعين، وأقطاب ضوئية من السيليكون الأسطواني لتحويل الضوء إلى إشارات كهربائية.
وأخضع الباحثون عين الروبوت الجديدة لجملة من الاختبارات بهدف التأكد من نجاح التقنية ومقارنتها مع التقنيات المتوفرة حاليا في العيون الروبوتية التي تعتمد بشكل عام على آلية عمل آلات التصوير التقليدية.
ونجحت العين الروبوتية بالتقاط تفاصيل جديدة من صورة الاختبار بما يفوق التقنيات الأخرى، فضلا عن دقتها المرتفعة في تحويل حدود الأشياء المضاءة بضوء خافت إلى صور لأشياء حقيقية.
ويرى الباحثون أن تصميمهم الجديد يشكل خطوة أولية في سبيل تطوير عيون الروبوتات القادرة على التعامل مع الإضاءة المنخفضة والعكرة، فضلا عن تجاوز مشكلة البقع العمياء في الرؤية؛ وفقا لموقع نيوز إيت بلاس.
وأشار الباحثون إلى أن العين الروبوتية قادرة على إثبات فائدتها في المركبات الروبوتية الفضائية العاملة على سطح الكواكب في المناطق المغبرة، أو الروبوتات والسيارات في مناطق الكوارث.
ويعمل الباحثون على ابتكار حلول مُضافة تهدف إلى تقليل استخدام المكونات مرتفعة التكلفة في تصميم العين الروبوتية، واستبدالها بمواد أقل تكلفة وأكثر كفاءة.
ومن المخطط أن يضيف الباحثون آلية تعقب إلى العين الروبوتية لتمييز الأشياء، ما يسمح بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها لتحسين قدرتها على الرؤية الذكية.