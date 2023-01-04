"أغبى" ساعة ذكية في العالم.. تعرف على مواصفاتها‎

ولا تعتبر ساعة "Stone Watch" التي ابتكرها صانع ألعاب الكبسولات الياباني، تاما كيو، ساعة ذكية، ولكنها مصممة فقط لتبدو في شكل ومظهر الساعات الذكية، إذ لا تمتلك أي مميزات تقنية تُذكر، فهي لا تخبر المستخدمين بالوقت ولا تمتلك ميزات تكنولوجية متقدمة، مثل: قياس معدل ضربات القلب، أو الاتصال بالهاتف الذكي.

بالإضافة إلى ذلك، لا تحتوي هذه الساعة على شاشة، ولكنها تعد مجرد قطعة سوداء لامعة من البلاستيك مع حزام من السيليكون، تعطي مظهرًا جميلًا عند ارتدائها.