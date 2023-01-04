"أغبى" ساعة ذكية في العالم.. تعرف على مواصفاتها
تتسابق شركات الهواتف والساعات الذكية باستمرار في تصنيع منتجات تتمتع بالعديد من المميزات لتمكنها من التنافس في الأسواق، وبالرغم من أن كل الشركات تحاول الوصول إلى تصنيع أذكى ساعة في العالم، تفتخر إحدى الشركات اليابانية بتصنيع "أغبى" ساعة ذكية في العالم.
ولا تعتبر ساعة "Stone Watch" التي ابتكرها صانع ألعاب الكبسولات الياباني، تاما كيو، ساعة ذكية، ولكنها مصممة فقط لتبدو في شكل ومظهر الساعات الذكية، إذ لا تمتلك أي مميزات تقنية تُذكر، فهي لا تخبر المستخدمين بالوقت ولا تمتلك ميزات تكنولوجية متقدمة، مثل: قياس معدل ضربات القلب، أو الاتصال بالهاتف الذكي.
بالإضافة إلى ذلك، لا تحتوي هذه الساعة على شاشة، ولكنها تعد مجرد قطعة سوداء لامعة من البلاستيك مع حزام من السيليكون، تعطي مظهرًا جميلًا عند ارتدائها.
وكشف تاما كيو في وقت سابق، أن ساعة "Stone Watch" هي أحدث إضافة إلى مجموعة ألعاب الكبسولات المتوفرة في مواقع "Gachapon" في جميع أنحاء اليابان.
وتأتي الساعة بخمسة ألوان مختلفة، وهي الأزرق الفاتح والأخضر الفاتح والأصفر والبيج والبرتقالي وتُباع بسعر 400 ين ياباني "3 دولارات".
يُشار إلى أن هذه الساعة ليست الوحيدة التي تم إنتاجها لتكون في شكل تقني فقط، حيث ابتكرت شركة eKod" Works" جهازًا يشبه الهاتف الذكي يدعى "AcryPhone" وتم تصميمه خاصة من أجل مساعدة المستخدمين على التغلب على إدمانهم الهواتف المحمولة.
ويمتلك "AcryPhone" لوحًا بلاستيكيًّا من الأكريليك على شكل هاتف ذكي ولا يحتوي على شاشة فعلية ولا مكبرات صوت أو مصباح "LED" صغير.
ويتوافق الجهاز مع حقائب الهواتف الذكية بالإضافة إلى أغطية عدسات الكاميرا، في حال رغبة العميل في جعله يبدو بشكل أكثر واقعية.