"الثلاثي الخطير".. ChatGPT يطلق أوضاع رد جديدة مذهلة

في خطوة جديدة نحو تعزيز تجربة المستخدم، أعلن سام ألتمان، المدير التنفيذي لـOpenAI، رسميا إطلاق ثلاثة أوضاع جديدة في ChatGPT وهي: "Auto" الخاص بـ"GPT‑5" و"Fast" و"Thinking"، لكنها متاحة حاليًا فقط للمستخدمين المدفوعين.

أخبار ذات علاقة "غوغل" تطلق ميزة جديدة لتعزيز البحث والتعليم التفاعلي

"Auto" هو الوضع الافتراضي والمصمم لتلقي النوع الأمثل من الاستجابة بناء على طبيعة الاستعلام دون تدخل المستخدم.

أما "Fast"، فهو مخصّص لمن يبحث عن إجابات سريعة واضحة، بحسب ما أورده موقع "إنديان إكسبرس".

أخبار ذات علاقة النقاط السوداء.. ميزة مرتقبة تعزز السلامة على طرقات خرائط غوغل

ويعد "Thinking" الخيار المخصص للمهام العميقة والمعقدة، إذ يوفر قدرا أكبر من العمق والتحليل بدلا من السرعة.

وفي ما يتعلق بالتغييرات في نماذج GPT السابقة، أعاد OpenAI توفير GPT‑4o ضمن قائمة النماذج المتوفرة للمستخدمين المدفوعين، مع إتاحة خيار "عرض النماذج الإضافية" في الإعدادات للوصول إلى نماذج مثل o3 و4.1 وGPT‑5 Thinking mini، بينما يظل 4.5 محصورا في خطة Pro فقط.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على تحديث نسخة GPT‑5 لتشعرك بأنها أكثر دفئا من النسخة الحالية، لكنها ليست بالإزعاج نفسه الذي اعتاد عليه البعض في GPT‑4o.



ووصف سام ألتمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـOpenAI، النموذج الجديد بأنه "أذكى وأسرع وأكثر فائدة" من النماذج السابقة، مشيرًا إلى أن GPT-5 يمثل بداية عصر جديد لتجربة ChatGPT، وأضاف: "أعتقد أن وجود شيء مثل GPT-5 سيكون أمرًا لا يُصدق في أي وقت مضى في تاريخ البشرية".

أخبار ذات علاقة تعاون بين "غوغل" و"ناسا" للحفاظ على صحة رواد الفضاء

وكان الملياردير إيلون ماسك قد أطلق مؤخرًا تصريحات مماثلة حول نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص به "غروك" (Grok)، المدمج في منصة إكس (X)، إذ أكد بأن غروك يتفوق على مستوى الدكتوراه "في كل شيء"، واصفًا إياه بأنه "أذكى روبوت ذكاء اصطناعي في العالم".

أما ألتمان، فشدّد على أن GPT-5 سيعاني من عدد أقل من "الهلوسات" – وهي الظاهرة التي تختلق فيها نماذج الذكاء الاصطناعي إجابات غير دقيقة – مؤكدًا أن النموذج الجديد سيكون أيضًا أقل خداعًا وأكثر موثوقية.