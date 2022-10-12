Handles.. ميزة جديدة تقدم عناوين فريدة لحسابات يوتيوب‎‎

قررت يوتيوب منح كافة الحسابات عليها رمزاً فريداً يسمى "unique handle" لاستخدامه عبر القنوات وخدمة الفيديوهات القصيرة "شورتس"، ما يسهل وصول المستخدمين إلى القنوات وأصحابها، وهو ما يقدم دعماً كبيراً للمبدعين والمشاهدين، على حد سواء.

وسيحصل جميع مستخدمي يوتيوب قريبًا على طريقة جديدة لتحديد هوية أنفسهم، فقد أعلنت الشركة اليوم أنه سيتم استخدام الاسم مع الرمز @ عبر النظام الأساسي، وهو أمر شائع في منصات أخرى على الإنترنت مثل تويتر، ولكنه جديد على يوتيوب.

ويمكن للمستخدمين استخدام الاسم الجديد Handle للإشارة إلى الآخرين في التعليقات وأوصاف الفيديو والعناوين وغيرها، وهو ما تقول يوتيوب إنه سيسهل على المبدعين الوصول إلى الجماهير وزيادة الرؤية.

وقالت يوتيوب في منشور عبر مدونتها: "نريد التأكد من أن المبدعين يمكنهم صياغة هوية فريدة مثل محتواهم، مع منح المشاهدين الثقة في أنهم يتفاعلون مع منشئيهم المفضلين".

وأضافت: "سيظل لدى المبدعين اسم قناة، لكن handles ستكون فريدة من نوعها، مما قد يقلل من حسابات منتحلي الشخصية".

وستطرح يوتيوب الميزة الجديدة تدريجيًا بدءًا من هذا الأسبوع عن طريق إخطار المستخدمين عندما يحين دورهم، ما يعني أن البعض سيحصل على ميزته قبل الآخرين.

وإذا كان المستخدم قد أنشأ بالفعل عنوان URL مخصصًا لقناته، فسيكون هذا هو الاسم الافتراضي (وسيكون لديه خيار تغييره بمجرد أن يحين دوره)، بحسب موقع "ذا فيرج" التقني.

وتقول يوتيوب إنها ستطرح إشعارات استنادًا إلى عوامل مثل التواجد العام على النظام الأساسي وعدد المشتركين وما إذا كانت القناة نشطة وعدة عوامل أخرى.