سهلة ومفيدة.. تعرف إلى طرق حماية حياتك الرقمية

في هذه الأيام، كل معلومة عنك معروضة للبيع، بدءًا من هويتك وكلمات مرورك وعادات تصفحك، وصولًا إلى عنوانك ورقم هاتفك.

لكن لحسن الحظ، دون بذل الكثير من الوقت والجهد، يمكنك اتخاذ خطوات كبيرة نحو حماية أجهزتك وبياناتك الشخصية وخصوصيتك.لذلك سنقدم لك بعض النصائح التي تساعدك بسهولة على استعادة السيطرة والحفاظ على بياناتك آمنة.

ولحماية جهازك، يمكنك ضبط برنامج مكافحة الفيروسات وتركه يعمل في الخلفية، ويحمّل التحديثات، وما إلى ذلك. وعمليًّا، يجب عليك مراجعته من حين لآخر.

ومعظم برامج مكافحة الفيروسات تظهر شعارًا أو رمزًا أخضرَ عندما يكون كل شيء على ما يرام. فإذا فتحت البرنامج ورأيت اللون الأصفر أو الأحمر، فاتبع التعليمات التي يظهرها برنامج مكافحة الفيروسات لإعادة الأمور إلى نصابها.

أخبار ذات علاقة لضمان الأداء والخصوصية.. إعدادات يجب ضبطها عند استخدام "ويندوز" جديد

يساعد العديد من التطبيقات والإعدادات الممتازة في حماية أجهزتك وهويتك، لكنها لا تصبح قيّمة إلا إذا كنت تعرف كيفية استخدامها بشكل صحيح. للحصول على أقصى قوة حماية من هذه الأدوات، يجب أن تفهم ميزاتها وإعداداتها.

على سبيل المثال، من شبه المؤكد أن هاتفك الذكي يتضمن خيارًا للعثور عليه في حال فقدانه، وربما تكون فعّلته. ولكن هل جربته بالفعل لتعرف كيفية استخدامه عند الحاجة؟ لذلك من المهم استكشاف أدوات الأمان لتكون على اطلاع بكيفية عملها.

كلمات مرور فريدة

من أسهل الطرق التي يسرق بها المخترقون المعلومات هي الحصول على مجموعة من أسماء المستخدمين وكلمات المرور من مصدر واحد، وتجربة هذه المجموعات ذاتها في مكان آخر.

على سبيل المثال، لنفترض أن المخترقين حصلوا على اسم المستخدم وكلمة المرور عن طريق اختراق موقع لعبة ألغاز بسيط على هاتفك. قد يحاولون تسجيل الدخول إلى مواقع مصرفية أو متاجر إلكترونية رئيسية باستخدام اسم المستخدم ذاته وكلمة المرور ذاتها.

وأفضل طريقة لمنع أي اختراق للبيانات من أن يكون له تأثير متسلسل، هي استخدام كلمة مرور قوية وفريدة لكل حساب إلكتروني لديك.

استخدم المصادقة الثنائية

قد تكون المصادقة الثنائية مزعجة، لكنها بالتأكيد تجعل حساباتك أكثر أمانًا، لأنك تحتاج إلى أكثر من مجرد اسم مستخدم وكلمة مرور للوصول إلى حساباتك. إذا كانت البيانات أو المعلومات الشخصية في حساب ما، حساسة أو قيّمة وكان الحساب يوفر مصادقة ثنائية، فعليك تفعيلها.

عناوين بريد إلكتروني مختلفة

غالبًا ما يستخدم الأشخاص المنظمون للغاية عناوين بريد إلكتروني مختلفة، وذلك للحفاظ على هوياتهم الإلكترونية منفصلة. على سبيل المثال إذا وصلت رسالة بريد إلكتروني تصيدية تدّعي أنها من المصرف إلى حسابك الذي تستخدمه فقط لوسائل التواصل الاجتماعي، فاعلم أنها مزيفة.