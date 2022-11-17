هيونداي IONIQ 6 الكهربائية تحقق أعلى معايير السلامة الأوروبية‎‎

أكدت شركة هونداي الكورية الجنوبية، أن سياراتها الكهربائية "إيونيك 6"، حصلت على أعلى تصنيف سلامة من منظمة مستقلة لتقييم السيارات في أوروبا.

وبحسب بيان للشركة، حققت "إيونيك 6" التصنيف الأعلى من فئة 5 نجوم من البرنامج الأوروبي لتصنيف السيارات الجديدة (Euro NCAP) في 4 فئات.

واختبر البرنامج السيارة في 4 مجالات، هي سلامة الركاب البالغين وسلامة الأطفال في المقاعد الخلفية، ونظام مساعدة السلامة، وسلامة المارة، والدراجات على الطريق.

وتعد السيارة مرحلة من خطة أوسع للشركة لمضاعفة تشكيلتها من السيارات الكهربائية إلى 13 نموذجا بحلول 2030 من النماذج الستة الحالية، بما يشمل 3 نماذج من هونداي و3 نماذج أخرى من جينيسيس.

وتعد "إيونيك 6" ثاني نموذج فقط مرتبط بمنصة "هونداي موتور" الكهربائية المعيارية العالمية للسيارات الكهربائية بعد "إيونيك 5" التي تم إطلاقها في أبريل من العام الماضي.