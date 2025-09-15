تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا 
"ستارلينك" تعلن انقطاع خدمتها للإنترنت عبر الأقمار الصناعية
ستارلينك
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلنت خدمة ستارلينك التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة لـإيلون ماسك عن تعرضها لانقطاع في الخدمة؛ ما أدى إلى تأثر عشرات الآلاف من المستخدمين في الولايات المتحدة.

وذكرت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن الخدمة تواجه "انقطاعا مؤقتا"، مشيرة إلى أن فريقها يعمل على التحقيق في أسباب المشكلة دون كشف تفاصيل إضافية.

وبحسب موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في رصد أعطال الإنترنت، فقد أبلغ أكثر من 43 ألف مستخدم عن مشكلات في الخدمة حتى الساعة 12:35 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:35 بتوقيت غرينتش).

وتعتمد ستارلينك على شبكة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض لتوفير الإنترنت، وتُستخدم خدماتها بشكل واسع في المناطق النائية ومناطق النزاعات حول العالم.

ولم تصدر شركة سبيس إكس أي تعليق رسمي حتى الآن على الانقطاع.

