ماذا يفعل الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة أبل ببيانات المستخدمين؟

في الوقت الذي تطلق فيه "أبل" مجموعة خاصة من نماذج الذكاء الاصطناعي، تقوم أيضًا بدمج ChatGPT في أجهزتها وبرامجها، لكن ذلك يثير التساؤل عما ستفعله الشركة بالمعلومات الشخصية التي تتلقاها من المستخدمين.

حياة أسهل

وفي حال كانت شركة "أبل" تمتلك الذكاء الاصطناعي الخاص بها، فقد تطرح أسئلة عن سبب حاجتها إلى ChatGPT، في حين تمكن الإجابة على السؤال، بأن كلا منهما يهدف للقيام بأمور مختلفة.

والمقصود من ميزة Apple Intelligence؛ الاسم التجاري الشامل لجميع أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أبل، هو أن تكون مساعدًا شخصيًا أكثر من أي شيء آخر، فهي تأخذ معلومات محددة حول جهات الاتصال، والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، والأحداث التي زارها المستخدم، وغير ذلك.

ثم تستخدم هذه الأدوات تلك البيانات لجعل حياة المستخدم أسهل قليلاً، مما يساعده على البحث عن صورة التقطها منذ سنوات مضت، أو العثور على المرفق المناسب لوضعه على بريد إلكتروني، أو ترتيب إشعارات هاتفه المحمول حسب الأولوية والاستعجال.

وفي حين أن ميزة Apple Intelligence قد تعرف أنك ذهبت في رحلة سيرًا على الأقدام العام الماضي، فإنها ستفتقر إلى ما يطلق عليه "المعرفة العالمية"، وهي معلومات عامة حول التاريخ والأحداث الجارية وأشياء أخرى أقل ارتباطًا بك بشكل مباشر.