المؤتمر العالمي للجوال.. أحدث تكنولوجيا الهواتف المحمولة
تتجه أنظار شركات تكنولوجية كبرى في العالم، إلى المؤتمر العالمي للجوال الذي يقام كل عام في مدينة برشلونة، لعرض أحدث وأكبر ما أنتجته تكنولوجيا الهاتف المحمول.
ولن يكون هذا العام مختلفًا، حيث أعلنت علامات تجارية كبرى بالفعل عن إطلاق جديدها قبل الافتتاح الرسمي للمؤتمر المزمع عقده في 26 فبراير.
وبما أن المؤتمر يركز على الهاتف المحمول، فمن الآمن أن نفترض أننا سنرى هواتف جديدة من مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. وفي السنوات السابقة، كنا نشهد عمليات إطلاق من شركات مثل: "نوكيا" و"تي سي أل" و"هونور"، ومجموعة كبيرة من الشركات الأخرى، ونتوقع رؤية عمليات إطلاق جديدة هذه المرة.
في الواقع، أكدت شركة "هونور" بالفعل إطلاق هاتفها الرائد "Magic 6 Pro" في 25 فبراير. وترددت شائعات عن أن العلامة التجارية للهاتف المحمول "Nothing Phone 2A" التي تتخذ من لندن مقرًا لها ستطلق هاتفها الجديد في المعرض، لكن الشركة أكدت حدث الإطلاق في 5 مارس، لذا فإن هذا يقع من الناحية الفنية خارج توقيت المؤتمر العالمي للجوال، ومع ذلك فهو قريب بما يكفي ليستحق الذكر في هذه القائمة.
هواتف قابلة للطي وساعات ذكية
في العام الماضي، قدمت موتورولا هاتفًا رائعًا يتميز بشاشة قابلة للطي تمتد تلقائيًا خارج الهاتف. لقد كان منتجًا مثيرًا أن نتمكن من رؤيته على أرض الواقع، على الرغم من أن الشركة لم تعلق على ما إذا كان سيتم طرحه للبيع بالفعل.
وفي شهر أكتوبر الماضي، قامت شركة موتورولا بالتشويق لنوع مختلف من الأجهزة القابلة للطي، وهو هاتف يمكن ارتداؤه مثل السوار.
ورغم أن الشركة لم تقل شيئًا عن إطلاق هذا السوار كمنتج حقيقي، إلا أننا نتوقع بشدة أن يتم عرضه في المؤتمر العالمي.
وعند الحديث عن النماذج المستقبلية، تتمتع "OnePlus" بسجل جيد في عرض الإصدارات الغريبة لأجهزتها في المعرض. وفي العام الماضي، حصلنا على نسخة مبردة بالسوائل من هاتفها الرائد "OnePlus 11"، ولم تقم الشركة بعدها بإثارة أي نوع من النماذج المستقبلية الجديدة، ولكننا لا نزال نأمل في ظهور شيء غير عادي.
ومع ذلك، قد نحصل على منتج فعلي من الشركة على شكل " OnePlus Watch 2" من الأجهزة القابلة للارتداء.
حلقات ذكية وسماعات الواقع المختلط
قامت شركة سامسونغ بتشويق الجمهور لجهازها القابل للارتداء "Galaxy Ring"، خلال حدث "Galaxy Unpacked" في شهر يناير. ومن الممكن أن تقوم الشركة بإعلان المزيد عن هذا الخاتم أثناء المؤتمر.
وفي جميع الأحوال، عادةً ما تثير إعلانات التكنولوجيا الكبيرة مثل هذه أفكارًا مماثلة من شركات مختلفة، ومن المحتمل جدًا أن نرى أجهزة قابلة للارتداء مماثلة من علامات تجارية أخرى. ويبقى أن نرى ما إذا كانت ستأخذ شكل خواتم، أو ربما تأخذ تدفقًا مفاجئًا للقلادات الذكية أو أقراط الأذن الذكية.
إلا أنه من المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على سماعات الواقع المختلط أو سماعات الحوسبة المكانية، بعدما أحدثت "Vision Pro" من أبل موجات كبيرة في عالم التكنولوجيا، وتمكنت من إثارة إعجاب المستخدمين، الذين وصفوها بأنها نظرة مذهلة على المستقبل.
وعلى الرغم من أن شركة أبل لا تحضر هذه العروض مطلقًا، فمن المحتمل جدًا أن نرى أجهزة منافسة من العلامات التجارية ترغب في المشاركة في عملية حوسبة سماعات الرأس.
سيارة كهربائية من شركة هواتف
تشير الشائعات إلى أن "Xiaomi" ستكشف النقاب عن أحدث هواتفها "Xiaomi 14" و"14Ultra"، حيث يتميز الأخير بالتيتانيوم من أجل الحفاظ على المنافسة مع أبل وسامسونغ.
في سياق متصل، كانت شركة "Xiaomi" واضحة، منذ 2021، بشأن خططها للدخول إلى سوق السيارات. وفي نهاية العام الماضي أعلنت عن أول سيارة كهربائية لها، وهي "Xiaomi SU7"، وكشفت أيضًا أنها تخطط لتصبح واحدة من أكبر 5 شركات مصنعة للسيارات في العالم، لذلك نتوقع بشدة أن تظهر هذه السيارة بشكل ما كجزء من عرض الشركة في المؤتمر العالمي للجوال 2024.