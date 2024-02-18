المؤتمر العالمي للجوال.. أحدث تكنولوجيا الهواتف المحمولة

تتجه أنظار شركات تكنولوجية كبرى في العالم، إلى المؤتمر العالمي للجوال الذي يقام كل عام في مدينة برشلونة، لعرض أحدث وأكبر ما أنتجته تكنولوجيا الهاتف المحمول.

ولن يكون هذا العام مختلفًا، حيث أعلنت علامات تجارية كبرى بالفعل عن إطلاق جديدها قبل الافتتاح الرسمي للمؤتمر المزمع عقده في 26 فبراير.

وبما أن المؤتمر يركز على الهاتف المحمول، فمن الآمن أن نفترض أننا سنرى هواتف جديدة من مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. وفي السنوات السابقة، كنا نشهد عمليات إطلاق من شركات مثل: "نوكيا" و"تي سي أل" و"هونور"، ومجموعة كبيرة من الشركات الأخرى، ونتوقع رؤية عمليات إطلاق جديدة هذه المرة.

في الواقع، أكدت شركة "هونور" بالفعل إطلاق هاتفها الرائد "Magic 6 Pro" في 25 فبراير. وترددت شائعات عن أن العلامة التجارية للهاتف المحمول "Nothing Phone 2A" التي تتخذ من لندن مقرًا لها ستطلق هاتفها الجديد في المعرض، لكن الشركة أكدت حدث الإطلاق في 5 مارس، لذا فإن هذا يقع من الناحية الفنية خارج توقيت المؤتمر العالمي للجوال، ومع ذلك فهو قريب بما يكفي ليستحق الذكر في هذه القائمة.

هواتف قابلة للطي وساعات ذكية

في العام الماضي، قدمت موتورولا هاتفًا رائعًا يتميز بشاشة قابلة للطي تمتد تلقائيًا خارج الهاتف. لقد كان منتجًا مثيرًا أن نتمكن من رؤيته على أرض الواقع، على الرغم من أن الشركة لم تعلق على ما إذا كان سيتم طرحه للبيع بالفعل.