"واتساب" يختبر ميزة جديدة عند الفشل بارسال الصور والفيديوهات

لم يعد واتساب مجرد تطبيق مراسلة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، ولكنه أصبح أيضًا منصة شائعة لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

وفي الآونة الأخيرة، سمح تطبيق واتساب للمستخدمين بمشاركة الصور بجودة HD العالية؛ ما أدى إلى تحسين التجربة بشكل أكبر.

ومع ذلك، قد ينقلب هذا الأمر ليصبح غير مريح في بعض الأحيان، إذ إن تطبيق واتساب لا يخطرك في حال فشل تحميل الوسائط أو توقفه مؤقتًا.

ولكن بعض الأخبار الجيدة طرأت على هذه المشكلة، لأن واتساب يعمل على حلها.