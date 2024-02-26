"Audiomojis".. ميزة جديدة تضيف المرح للمحادثات الهاتفية

أفاد تقرير تقني أن ميزة جديدة كشف عنها في أحدث إصدار تجريبي من أندرويد، تعد برفع مستوى المحادثات الهاتفية من خلال المؤثرات الصوتية والرسوم المتحركة؛ كونها ستضيف عنصرًا ممتعًا وتفاعليًّا إلى اتصالاتنا اليومية.

والميزة الجديدة هي "Audiomojis"، وهي طريقة فريدة لتوصيل المشاعر وردود الفعل أثناء المحادثات الهاتفية، وتضم عدة مؤثرات صوتية ورسوم متحركة متميزة تشمل الحزن، والتصفيق، والاحتفال، والضحك، وقرع الطبول.

ويعد كل "Audiomoji" بإضافة طبقة إضافية من التفاعل والمرح إلى اتصالاتنا اليومية؛ ما يمثل قفزة كبيرة في كيفية تعاملنا مع المكالمات الهاتفية.