بتصميم قشرة النوتيلوس.. علماء يبتكرون مبولة تمنع تناثر الرذاذ

يعتبر ارتداد البول والماء من المبولة مشكلة يعاني منها الكثير من الرجال، لكنها قد تصبح قريباً شيئاً من الماضي بفضل ابتكار يقوم بتطويره بعض المهندسين.

وقام فريق من جامعة "واترلو" بتصميم ما يمكن وصفها بأنها "مبولة خالية من الرذاذ"، والتي تعد بعدم تناثر البول، بغض النظر عن المكان الذي يهدف إليه المستخدم.

وتم تصميم المبولة، التي عرضت لأول مرة في الاجتماع السنوي للجمعية الفيزيائية الأمريكية لقسم ديناميات السوائل، بفتحة ضيقة خاصة وسطح داخلي منحني يمنع القطرات من الخروج منها.

وقال الفريق في شرحه: "ستحافظ تصميماتنا الجديدة للمباول على نظافة الحمامات وتقليل العمالة والمياه والمواد الكيميائية اللازمة للتنظيف الدوري لتعزيز صيانة الحمامات بشكل أكثر استدامة".