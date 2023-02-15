تقنية للتخلص من جلطات الدم بسرعة غير مسبوقة

وأثبت الباحثون أن التقنية الحديثة تقضي على الجلطات بشكل أسرع من الطرق التقليدية المستخدمة للتخلص من تجلط الجيوب الوريدية الدماغية.

وقال الدكتور شياونينغ جيانغ، المؤلف المشارك للدراسة، إن "الفريق استخدم في تقنيات سابقة الموجات فوق الصوتية للتخلص من جلطات الدم، لكن التقنية الجديدة تمتاز بأن الموجات فوق الصوتية تكون على شكل دوامة حلزونية"، وفقًا لموقع ساي تك ديلي.

وأوضح جيانغ: "بعبارة أخرى تستمر الموجات فوق الصوتية في الدوران عند إطلاقها، وبناء على تجارب الفريق في المختبرات، تقضي التقنية الجديدة على جلطات الدم بسرعة أكبر من التقنيات التقليدية، ويعود ذلك إلى الإجهاد الكبير الناتج عن موجة الدوامة".

من جانبه، قال الدكتور تشنغزي شي، المؤلف المشارك في الدراسة، إن "تقنيات التخلص من جلطات الدم يجب أن تصبح سريعة، وبشكل خاص عند التعامل مع تجلط الجيوب الوريدية الدماغية، التي تزيد الضغط على الأوعية الدموية الموجودة في الدماغ؛ ما يزيد من خطر نزيف الدماغ".