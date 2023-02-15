تقنية للتخلص من جلطات الدم بسرعة غير مسبوقة
ابتكر باحثون من جامعة ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، تقنية جديدة للتخلص من جلطات الدم بسرعة غير مسبوقة.
وتعتمد التقنية الجديدة على تحفيز دوامة من الموجات فوق الصوتية لتفكيك جلطات الدم في الدماغ بشكل فعال.
وأثبت الباحثون أن التقنية الحديثة تقضي على الجلطات بشكل أسرع من الطرق التقليدية المستخدمة للتخلص من تجلط الجيوب الوريدية الدماغية.
وقال الدكتور شياونينغ جيانغ، المؤلف المشارك للدراسة، إن "الفريق استخدم في تقنيات سابقة الموجات فوق الصوتية للتخلص من جلطات الدم، لكن التقنية الجديدة تمتاز بأن الموجات فوق الصوتية تكون على شكل دوامة حلزونية"، وفقًا لموقع ساي تك ديلي.
وأوضح جيانغ: "بعبارة أخرى تستمر الموجات فوق الصوتية في الدوران عند إطلاقها، وبناء على تجارب الفريق في المختبرات، تقضي التقنية الجديدة على جلطات الدم بسرعة أكبر من التقنيات التقليدية، ويعود ذلك إلى الإجهاد الكبير الناتج عن موجة الدوامة".
من جانبه، قال الدكتور تشنغزي شي، المؤلف المشارك في الدراسة، إن "تقنيات التخلص من جلطات الدم يجب أن تصبح سريعة، وبشكل خاص عند التعامل مع تجلط الجيوب الوريدية الدماغية، التي تزيد الضغط على الأوعية الدموية الموجودة في الدماغ؛ ما يزيد من خطر نزيف الدماغ".
وأضاف: "تعتمد التقنيات الحالية على إذابة جلطات الدم، لكنها تستغرق وقتًا طويلًا، في حين تؤدي الطريقة الجديدة هذه المهمة بسرعة أكبر؛ ما يقلل من نسبة المخاطر".
وتحتوي التقنية الجديدة على محول واحد مصمم خصوصًا لإنتاج تأثير الدوامة الحلزونية، وهو صغير نسبيًّا وقابل للاستخدام مباشرة في عملية القسطرة، ووضعه من خلال جهاز الدورة الدموية في موقع الجلطة الدموية.
ولاختبار التقنية الحديثة، استخدم الباحثون دم البقر في نموذج للجيب الوريدي الدماغي مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأشار الباحثون إلى أن عملية إذابة جلطات الجيوب الوريدية الدماغية تستغرق 15 ساعة على الأقل، ولكن تجارب الباحثين أثبتت اختصار المدة بناء على التقنية الجديدة لأقل من نصف ساعة.
وخلال أي قسطرة أو عملية جراحية، يبرز خطر محتمل من إحداث أضرار جانبية، مثل: إتلاف الأوعية الدموية، لكن اختبارات الفريق بينت أن تقنية الموجات فوق الصوتية لا تسبب أي ضرر لجدران الأوعية الدموية.
وأجرى الباحثون أيضًا اختبارات لرصد أي احتمال لتسبب الموجات فوق الصوتية بأضرار لخلايا الدم الحمراء، لكنهم لم يرصدوا ضررًا كبيرًا للخلايا بعد استخدام التقنية على النموذج المطبوع.