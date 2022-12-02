ابتكار تقنية تحول الرسومات اليدوية إلى نصوص برمجية
ابتكر باحثون من جامعة "كورنيل" الأمريكية واجهة برمجية تسمح للمستخدمين بتحويل نص مرسوم بخط يدهم إلى نص برمجي، ما يتفوق على الطرق التقليدية التي تتطلب طباعة النص البرمجي على الحاسوب.
وتسمى البرمجية الجديدة "نوتيت" وتعتمد على استخدام قلم يدوي للكتابة، وتتيح لكاتبي النصوص الرقمية والبرمجية فتح صفحة رسم بيضاء ورسم رسوم برمجية وجداول للنصوص البرمجية.
وبالاعتماد على نموذج للتعلم العميق للآلات، تربط الواجهة بين الرسوم اليدوية والنصوص البرمجية؛ مثل تحويل حرف مرسوم باليد إلى نظيره على لوحة المفاتيح.
وقال طالب الدكتوراه إيان أراوجو، المؤلف الرئيس للدراسة: "يمكن للأداة الجديدة أن تساهم كثيرا في علوم البيانات، وبشكل خاص في رسوم البيانات والمخططات المتوافقة مع النص البرمجي".
وأضاف: "أظهرت دراستنا أن بنية البرمجة الحالية ضعيفة، وأن المستخدمين بحاجة إلى منصة جديدة تدعم إدخال الرسوم والصور إلى نصوص البرمجة"؛ وفقا لموقع "تك إكسبلور".
وأشار الباحثون إلى أن الأداة المُبتكرة تستفيد من الذكاء الاصطناعي والبرمجة بوساطة القلم في عصر ينتشر فيه استخدام الأجهزة اللوحية.
ويمكن للمبرمجين استخدام المنصة على الأجهزة المزودة بشاشات اللمس لرسم النصوص البرمجية وتوفير الوقت.
وقال الأستاذ الدكتور تابان باريخ، المشارك في البحث، إن "أداة (نوتيت) مهمة جدا لأنها تفتح باب التفكير بطرق جديدة للبرمجة، وتوظيف الأدوات المختلفة والممارسات العصرية في تغيير منظور مطوري منصات البرمجة".
وتستطيع الأداة الجديدة قراءة الرموز والمتغيرات المكتوبة بلغة برمجية على شكل رسوم بخط اليد، من خلال استخدام نماذج التعلم العميق للآلات.
ويتطلب التعلم العميق للآلات بنية معقدة تحاكي الشبكات العصبونية للدماغ البشري، بهدف فهم الأنماط، حتى مع وجود ضجيج، وتفاصيل مفقودة، وغيرها من مصادر التشويش.
ويحتاج التعليم العميق للآلات، كمية كبيرة من البيانات وقدرات حسابية هائلة، توسع قدرات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى التفكير المنطقي، ويكمن ذلك في البرنامج نفسه؛ فهو يشبه كثيرا عقل طفل صغير غير مكتمل، ولكن مرونته لا حدود لها.
وأدخل الباحثون مجموعات من البيانات البرمجية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليلها واستخراج الأنماط المتكررة منها، ما يسمح للحاسوب بالتعلم من البيانات من خلال تقنية التعلم العميق.
ويعمل الباحثون على تطوير الأداة ودراسة إمكانية دمجها في واجهات البرمجة التقليدية لتوفير الوقت اللازم للبرمجة ورفع كفاءتها.