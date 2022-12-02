ابتكار تقنية تحول الرسومات اليدوية إلى نصوص برمجية

وبالاعتماد على نموذج للتعلم العميق للآلات، تربط الواجهة بين الرسوم اليدوية والنصوص البرمجية؛ مثل تحويل حرف مرسوم باليد إلى نظيره على لوحة المفاتيح.

وقال طالب الدكتوراه إيان أراوجو، المؤلف الرئيس للدراسة: "يمكن للأداة الجديدة أن تساهم كثيرا في علوم البيانات، وبشكل خاص في رسوم البيانات والمخططات المتوافقة مع النص البرمجي".

وأضاف: "أظهرت دراستنا أن بنية البرمجة الحالية ضعيفة، وأن المستخدمين بحاجة إلى منصة جديدة تدعم إدخال الرسوم والصور إلى نصوص البرمجة"؛ وفقا لموقع "تك إكسبلور".