غوغل تُفعّل أول منطقة حوسبة سحابية محلية في إسرائيل

فعَّلت شركة "غوغل" التابعة لألفابت، اليوم الخميس، منطقة حوسبة سحابية محلية في إسرائيل، من شأنها أن تقدم خدمات الحوسبة السحابية لحكومة الدولة وجيشها، في حركة من المتوقع أن تزيد عدد الوظائف، وتنهض بالنمو الاقتصادي.

وأبرمت إسرائيل اتفاقًا مع غوغل وشركة أمازون ويب سيرفسز لتنفيذ المشروع، الذي أطلقت عليه (نيمبوس)، والمؤلف من 4 مراحل بقيمة تزيد على مليار دولار.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، مستدلة ببيانات من "غوغل"، إنه من المتوقع أن يضيف الأثر الاقتصادي لإنشاء منطقة الحوسبة السحابية في إسرائيل 7.6 مليار دولار إلى الاقتصاد الإسرائيلي بحلول عام 2030، وكذلك أكثر من 21 ألف وظيفة جديدة في قطاع التقنيات المتقدمة وقطاعات أخرى تدعم النشاط السحابي.

كما قالت الوزارة إنه من المتوقع أيضًا أن تُفعّل أمازون ويب سيرفسز منطقة حوسبة سحابية أخرى خلال النصف الأول من عام 2030.

وفي إطار الاتفاق، تعهدت غوغل، وأمازون، بإجراء عمليات شراء‭ ‬وتدشين تعاون صناعي في إسرائيل بما يعادل 20% من قيمة العقد.