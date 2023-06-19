تركيا تكشف عن أول طائرة شحن دون طيار

وجاء في التقرير، أن "الاكتشاف يأتي ضمن اهتمام الصناعات الدفاعية التركية التي ركزت مؤخرًا على الحلول البديلة لاحتياجات الأنظمة في وجود بدائل لنقل المعدات".

موضحًا أن "طائرة الشحن دون طيار التي طورتها شركة توساش تقوم بمهام مختلفة أهمها الدور الحاسم الذي ستؤديه في مجال الخدمات اللوجستية العسكرية، حيث سيكون النقل أسهل باستخدامها، خاصة إلى المناطق غير المأهولة والتي يصعب الوصول إليها".

وأضاف أن "النموذج الصغير المعلن من هذه الطائرات يمكنه حمل 50 كيلو غرامًا من الحمولة القيّمة، مثل الأسلحة والذخيرة والوقود والمعدات والمؤن، والإمدادات، كما أنه من المتوقع أن تكون هذه الطائرات التي تحمل توقيع شركة توساش خفيفة وسريعة وآمنة للغاية، كونه من المعروف أن شركة توساش تستخدم نفس أنظمتها التصنيعية في جميع صناعاتها خاصة الجوية منها".