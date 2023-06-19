تركيا تكشف عن أول طائرة شحن دون طيار
كشفت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، الستار عن أول طائرة شحن دون طيار، ستستخدم في نقل الاحتياجات والإمدادات المختلفة إلى ساحات المواجهة.
وبحسب تقرير نشرته قناة "تي آر تي"، التركية، فإن "طائرات الشحن الجديدة التي تم الإعلان عنها بمعرض الصناعات الجوية في باريس، ستستخدم في نقل الاحتياجات المختلفة من أسلحة وذخيرة ووقود ومعدات وغذاء إلى ساحات المعارك بسرعة فائقة، وبشكل آمن، وبتكلفة أقل بكثير".
وجاء في التقرير، أن "الاكتشاف يأتي ضمن اهتمام الصناعات الدفاعية التركية التي ركزت مؤخرًا على الحلول البديلة لاحتياجات الأنظمة في وجود بدائل لنقل المعدات".
موضحًا أن "طائرة الشحن دون طيار التي طورتها شركة توساش تقوم بمهام مختلفة أهمها الدور الحاسم الذي ستؤديه في مجال الخدمات اللوجستية العسكرية، حيث سيكون النقل أسهل باستخدامها، خاصة إلى المناطق غير المأهولة والتي يصعب الوصول إليها".
وأضاف أن "النموذج الصغير المعلن من هذه الطائرات يمكنه حمل 50 كيلو غرامًا من الحمولة القيّمة، مثل الأسلحة والذخيرة والوقود والمعدات والمؤن، والإمدادات، كما أنه من المتوقع أن تكون هذه الطائرات التي تحمل توقيع شركة توساش خفيفة وسريعة وآمنة للغاية، كونه من المعروف أن شركة توساش تستخدم نفس أنظمتها التصنيعية في جميع صناعاتها خاصة الجوية منها".
وأوضح أن "الهدف من الإصدار الأول لهذه الطائرات بهيكل صغير جدًا هو لتمكينها من الانتقال إلى المواقع المطلوبة بسرعة فائقة، والقيام بمناورة عند الضرورة، فيما تنوي الشركة تطوير إصدارات من طائرات الشحن هذه في المستقبل، إذ ينتظر أن تتطور إلى طائرات شحن يمكن أن تحمل الكاميرات والرادارات المختلفة".
وأفاد بأنه "لا تُختصر مهمات طائرات الشحن دون طيار على الخدمات العسكرية فقط، بل يمكنها أن تتدخل في المواقف المتعلقة بالصحة عند الضرورة ونقل الأدوية وغير ذلك، إلى جانب الدور المهم الذي تؤديه في نقل المعدات العسكرية والطبية أيضًا، ويمكن لهذه الطائرات أن تنقل الطعام إلى المناطق شديدة الخطورة، وأيضًا توصيل الطعام إلى المناطق التي لا يمكن الوصول إليها عن طريق البر، في حالة وقوع كارثة".
وأنهت القناة تقريرها بالقول: "هنا تأتي أهمية التكلفة، إذ إن تكلفة هذه الطائرات ستكون رخيصة جدًا مقارنة بالهليكوبتر التي كانت تنقل المعدات العسكرية والطبية وتتعرض حياة الطيار والطاقم للخطر".