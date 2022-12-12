"الوهج الشبحي" ظاهرة غامضة تحير علماء الفلك

اكتشف فريق من علماء الفلك أخيرًا ضوءًا غامضًا حول النظام الشمسي، أطلقوا عليه "الوهج الشبحي"، يستمر حتى بعد تحييد مصادر الضوء الأخرى، مثل: النجوم، والكواكب.

وتوصل العلماء إلى تلك الظاهرة، خلال محاولة لفهم معرفة كيف يمكن أن يكون الفضاء مظلمًا، وهو ما فعلوه من خلال غربلة 200,000 صورة التقطها تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة "ناسا"، واستبعاد الوهج المتوقع، ولكن كان هناك فائض ضئيل من الضوء.

ولا يمكن للعلماء التأكد من مصدر الضوء، ولكنهم يفترضون أن المصدر هو كرة غير معروفة سابقًا تتكون من غبار من المذنبات، والتي تعكس ضوء الشمس، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.