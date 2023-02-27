جهاز ذكي قابل للارتداء يحذرك من الإجهاد الصوتي

ابتكر فريق علمي جهازا يمكن ارتداؤه بمقدوره اكتشاف متى يتحدث شخص أو يغني، ويحصي هذه المعلومات لإعطاء تحذير عندما يكون مرتديها معرضًا لخطر التعب الصوتي.

ويمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام صوت الإنسان في فترة زمنية قصيرة إلى إجهاد الصوت وحتى الإصابة بالأمراض، وفقاً للباحثين في جامعة "نورث وسترن".

وتفيد هذه التقنية المرضى الذين يعانون من اضطرابات صوتية، ولكنها مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يعتمدون على أصواتهم كثيرًا، مثل المطربين والسياسيين والمدرسين.

ويتصل الجهاز بتطبيق خاص بالهاتف الذكي لتتبع استخدام الصوت ومعرفة حالته، بحسب ما أورده موقع "medgadget" التقني.

ويعمل الباحثون أيضًا على تطوير نظام يمكن من خلاله للمستخدم الإشارة في التطبيق إلى ما إذا كان يشعر وكأنه يقترب من الإجهاد الصوتي.

وسيتذكر النظام ذلك باعتباره "بصمة صوتية" شخصية ثم يحذر المستخدم في وقت مبكر إذا كان يقترب من مثل هذه المستويات من استخدام الصوت في المستقبل.

ويحتاج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات صوتية أو إصابة صوتية موجودة إلى تقنين كلامهم لتجنب تفاقم المشكلة.