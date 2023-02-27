جهاز ذكي قابل للارتداء يحذرك من الإجهاد الصوتي
ابتكر فريق علمي جهازا يمكن ارتداؤه بمقدوره اكتشاف متى يتحدث شخص أو يغني، ويحصي هذه المعلومات لإعطاء تحذير عندما يكون مرتديها معرضًا لخطر التعب الصوتي.
ويمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام صوت الإنسان في فترة زمنية قصيرة إلى إجهاد الصوت وحتى الإصابة بالأمراض، وفقاً للباحثين في جامعة "نورث وسترن".
وتفيد هذه التقنية المرضى الذين يعانون من اضطرابات صوتية، ولكنها مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يعتمدون على أصواتهم كثيرًا، مثل المطربين والسياسيين والمدرسين.
ويتصل الجهاز بتطبيق خاص بالهاتف الذكي لتتبع استخدام الصوت ومعرفة حالته، بحسب ما أورده موقع "medgadget" التقني.
ويعمل الباحثون أيضًا على تطوير نظام يمكن من خلاله للمستخدم الإشارة في التطبيق إلى ما إذا كان يشعر وكأنه يقترب من الإجهاد الصوتي.
وسيتذكر النظام ذلك باعتباره "بصمة صوتية" شخصية ثم يحذر المستخدم في وقت مبكر إذا كان يقترب من مثل هذه المستويات من استخدام الصوت في المستقبل.
ويحتاج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات صوتية أو إصابة صوتية موجودة إلى تقنين كلامهم لتجنب تفاقم المشكلة.
ويعتبر الكثير منا الحبال الصوتية أمرًا مفروغًا منه، لكن أولئك الذين يستخدمون أصواتهم بشكل احترافي يعلمون أن الإفراط في الاستخدام يمكن أن يؤدي إلى إصابة صوتية.
وبالمثل، قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات صوتية أو إصابة صوتية موجودة إلى تقنين كلامهم لتجنب تفاقم المشكلة.
ومع ذلك، مع الحياة المزدحمة، قد يكون من الصعب تتبع مقدار استخدامك لصوتك، وقبل أن تعرف ذلك قد تجد نفسك تكافح من أجل التحدث.
لقد فكر الباحثون في هذا سابقًا، وقد صمم البعض أجهزة للمساعدة في تتبع استخدام الصوت. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الأجهزة الموجودة مسبقًا لها عيوب.
على سبيل المثال، تأتي التقنيات القائمة على الميكروفون مع مخاوف تتعلق بالخصوصية، بينما تتضمن الحلول الأخرى أسلاكًا مربوطة أو معدات ضخمة، وهذا ليس مثاليًا.
ويعد هذا الابتكار الأخير جهازاً يمكن ارتداؤه بشكل غير مزعج، ويوضع على الصدر ويستشعر الاهتزازات الناتجة عن التحدث، وينقل هذه البيانات عبر البلوتوث إلى تطبيق الهاتف الذكي.
وقال جون روجرز أحد مطوري الجهاز: "يقيس الجهاز بدقة سعة وتردد التحدث والغناء، هاتان العلامتان مهمتان للغاية في تحديد الحمل الإجمالي الذي يحدث على الطيات الصوتية".