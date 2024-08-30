تدوين ملاحظات مكالمات الفيديو... ميزة Gemini AI الجديدة

بات بإمكان بعض عملاء (Google Workspace) أن يجعلوا من (Google Meet) أداة تسجيل الملاحظات الشخصية الخاصة بهم.



سيحصل (Google Meet) على أداة ذكاء اصطناعي جديدة تسمى "تدوين الملاحظات نيابة عني"، والتي ستولد ملخصات للنقاط الرئيسة التي جرى النقاش بها في أثناء مكالمة الفيديو.

وتشبه هذه الإضافة أداة النسخ في (Meet)، ولكن بدلاً من نسخ ما يقوله الجميع تلقائيًا وتحويله إلى نص، فإن الميزة الجديدة تلخص أهم ما تم تحدث عنه.

يذكر أن شركة غوغل كانت قد أعلنت عن خططها لتضمين الذكاء الاصطناعي التوليدي في المزيد من الخدمات والأجهزة.

وكما هو الحال دائمًا، قد تختلف فائدة هذه الميزات اعتمادًا على مدى جودة عمل الذكاء الاصطناعي ومدى دقته.

تسجيل نقاط المناقشة الرئيسة

وبالحديث عن ميزة (Gemini AI) الجديدة، فهي تُستخدم لتسجيل نقاط المناقشة الرئيسة في مستند غوغل الذي سيظهر في Google Drive الخاص بمدير الاجتماع، بدلاً من تقديم نسخة نصية منقولة كلمة بكلمة.

ويمكن إرسال المستند تلقائيًا إلى الحاضرين أو إضافته إلى حدث التقويم بعد المكالمة.

وسيكون عملاء Google Workspace الذين لديهم إضافات Gemini Enterprise وGemini Education Premium وAI Meetings & Messaging أول من يحصل على حق الوصول إلى ميزة تدوين الملاحظات هذه.

ويقتصر استخدامها حاليًا على اللغة الإنجليزية والاجتماعات على أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

تركيز أكثر وحضور كامل

إذا كنت ممّن يصلون متأخرين إلى الاجتماع، تقول غوغل إن ميزتها الجديدة ستمنحك أيضًا ملخصًا لما فاتك، لذلك عندما تتمكن من الانضمام، يمكنك اللحاق بالموضوع بسرعة، ولا داعي للقلق بشأن تكرار الأفكار نفسها التي سبق أن وردت.

كذلك، تعتبر هذه الميزة أيضًا أداة جيدة لأي شخص يواجه مشكلة في معالجة اللغة المنطوقة وتدوين الملاحظات في الوقت نفسه.

وقد يسمح لهم ذلك بأن يكونوا أكثر تركيزًا وحضورًا في أثناء الاجتماعات بدلا من الاضطرار إلى مطالبة شخص ما بتكرار ما قاله مرات عديدة.