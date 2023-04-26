ميتا تسمح باستخدام حساب "واتس آب" عبر 4 هواتف

أعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "ميتا" مالكة تطبيق "واتس آب" للمراسلة الفورية، أنه بات بالمقدور استخدام التطبيق عبر 4 هواتف ذكية في آن واحد.

وقال زوكربيرغ في منشور عبر حسابه في "فيسبوك" معلنًا الميزة الجديدة: "بدءًا من اليوم، يمكنك تسجيل الدخول إلى نفس حساب (واتس آب) على ما يصل إلى أربعة هواتف".