تطوير نظام حماية جديد من الحرائق قبل خروجها عن السيطرة

طور باحثون من معهد "مدريد" الإسباني للدراسات المتقدمة في علوم المواد، نظام حماية يمكنه رصد خطر الحرائق والتحذير من احتمال انتشارها قبل أن تتفاقم وتخرج عن السيطرة.

واعتمد الباحثون على مواد نانوية لبناء مستشعر للنيران يتفوق بقدراته على التقنيات التقليدية، وفقا لموقع "تك إكسبلور".

وتعمل أجهزة إنذار الحرائق عادة من خلال رصد الدخان أو لهيب النيران أو عندما يكون مستوى ثاني أكسيد الكربون أعلى من مستوياته الطبيعية، إذ ترتبط هذه المؤشرات بوجود نار بعد اندلاعها.

وقالت الباحثة شاولو لي، المشاركة في الدراسة، إن "أحد أهم الميزات الجديدة للجهاز، تكمن في قدرته على رصد خطر اشتعال النار في بداية تغيرات الحرارة المصاحبة لها، قبل أن تنتشر، إذ إن التحكم بها بعد ذلك يكون صعبا جدا".

وأضافت: "تبدأ معظم تجهيزات المنزل بالاشتعال عند درجة 300 إلى 500 مئوية، ولكننا نختبر مستشعراتنا الحالية عند درجة لا تتعدى 250، ما يسمح بإرسال تحذير قبل مرور وقت كاف لمنع النار من الاشتعال".

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "كونستركشن آند بيلدينغ ماتيريالز" العلمية، إلى أن التقنية الجديدة توفر استجابة سريعة لرصد حصول الحرائق بمدة لا تتجاوز ثانية واحدة.

ويعمل المستشعر من خلال رصد تغيرات الحرارة ومراقبة التركيب الكيميائي للمادة المدروسة، إذ تتغير قابلية التوصيل مع ارتفاع درجة حرارتها.

وتستخدم التقنية وسائل أخرى للتحذير، بعيدا عن إصدار إشارات ضوئية أو إنذارات صوتية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في مجال المواد متغيرة الشكل واللون ومتعددة الوظائف، لإنتاج أجهزة إنذار أكثر تنوعا.

وقالت لي: "عوضا عن تركيب مستشعرات منفردة خاصة على الجدران والأسقف، يمكننا جعل المستشعرات متصلة مباشرة بالمواد الفيزيائية للمبنى".

وأوضحت "نستطيع تحويل ورق الجدران المستخدم للزينة في المنازل، وتعديله ليصبح قادرا على استشعار الحرائق، فضلا عن إمكانية استخدام مواد أخرى؛ مثل الخشب والعوازل الرغوية في إطلاق الإنذار".

ولفتت لي إلى أنه "يمكننا وصل المادة إلى جهاز استقبال قادر على مراقبة مؤشرات مثل تغير الحرارة، وإرسال البيانات إلى جهاز إصدار الإشارة".

ويسعى الباحثون لتطوير التقنية الجديدة، إذ إن المواد متغيرة الشكل واللون لا يمكن عكسها حاليا، أي أنها قابلة للاستخدام مرة واحدة، ويخطط الباحثون أيضا لتطوير حساسية الاستشعار وزيادة دقته.