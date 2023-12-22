سترات ألياف مستوحاة من فراء الدب القطبي

ابتكر باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم، أليافا بوليمرية قوية تسمى "EAF"، مستوحاة من بنية فراء الدب القطبي، يمكن استخدامها لحياكة السترات القادرة على حماية مرتديها من البرد القارس.

وتتكون هذه الألياف من مسام مغلفة داخل طبقة مطاطية رقيقة قابلة للتمدد حتى 1,000%، مما يجعلها متعددة الاستخدامات ومتينة للغاية، وتوفر عزلا حراريا متميزا مع الحفاظ على القوة والمرونة.

وقال الباحثون، إنّ الابتكار يعدّ تطورًا رائدًا في مجال العزل الحراري، إذ يوفر وسيلة واعدة في تكنولوجيا الحماية من البرد، إذ إنها لا توفر عزلا حراريا استثنائيًّا فحسب، بل تظهر أيضا قابلية الغسيل والتمدد والملاءمة للحياكة والنسيج.

ومع المزيد من البحث والتطوير، يمكن لهذه الألياف العازلة الجديدة أن تُحدث ثورة في الطريقة التي يتم فيها مكافحة البرد القارس.