تقرير: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف المكتبية كثيرًا

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها بأن دراسات حديثة توصلت إلى أن البرامج التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي قادرة على تنفيذ 20 إلى 25% من الوظائف بشكل كامل.

وقالت الصحيفة إن دراسة، أشرف عليها مركز "بيو" للأبحاث وبنك "جولدمان ساكس"، قامت بتحليل 19.265 مهمة يتم تنفيذها في 923 مهنة، ووجدت أن الذكاء الاصطناعي قادر على تنفيذ بعض ما يقوم به 80% من العمال الأمريكيين.

وبحسب الدراسة، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على معالجة المعلومات، وتجميعها بسرعة، وإنشاء محتوى جديد، يمكن أن تؤثر كثيرًا على الوظائف المكتبية.

وأضافت الصحيفة أنه، وفقًا لدراسة قامت بها "Open AI"، تبين أن العمال الحاصلين على تعليم جامعي هم الأكثر تعرضًا للذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الصحيفة أن المهن المرتبطة بالمهارات الفريدة، مثل مهارات التجار، والعمل الاجتماعي، وأعمال الرعاية، وغسل الصحون، والنجارة، وبناء الأسقف، تكاد تكون الأبعد عن تأثير الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت الحاضر يبدو أن "الذكاء الاصطناعي" سيسهم بمساعدة العمال على تنفيذ وظائفهم بشكل أفضل، وليس استبدالهم، بحسب الباحثين "باميلا ميشكين" و"تينا إيلوندو" المشاركين في الدراسات.

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز"

