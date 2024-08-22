ضيفنا في هذه الحلقة من بودكاست "غير ممنوع"، مدرب كمال الأجسام محمد شعبان الملقب بجانتي، خصصنا الحديث فيها عن النساء فقط، وأبرز المواضيع التي تشغل بالهن، أو يُردن معرفة المزيد عنها فيما يتعلق باللياقة البدنية، والتمرين، والتغذية المرادفة للتمرين. وفصّلنا أكثر بالحديث عن أشكال أجساد النساء المختلفة، وتوضيح المفاهيم الخاطئة عن بناء العضلات، والتمرين خلال الدورة الشهرية والحمل وما بعد الولادة، والتمرين في حالات تكيس المبايض والليبيديما، ومميزات عمر الأربعين، والمزيد من المواضيع التي تهم النساء.

يسلط بودكاست "غير ممنوع" الضوء على قضايا اجتماعية متنوعة تهم الجمهور العربي، نستضيف من خلاله متخصصين في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى شخصيات تمتلك قصصاً متفردة بتفاصيلها، ومثيرة للجدل، ولافتة للانتباه.