غرباء تحت سقف واحد.. كيف يبدأ الطلاق العاطفي؟ | بودكاست غير ممنوع

علاقات عديدة اليوم لم تتعرض لكسر الخيانة أو للمشاكل الكبيرة؛ لكنها تعاني من الغياب العاطفي الصامت.

شريك موجود في البيت... يتكلم، يضحك، لكنه لا يشارك ولا يفتح قلبه... وكأن العلاقة صارت إدارة يوميات، وليست شراكة وجدانية.

في هذه الحلقة من "بودكاست غير ممنوع" نطرق أبواب الحياة الزوجية الصامتة، مع ضيوفنا ريو وزينب الطائي.

ونسأل:

• كيف ولماذا نصل إلى مرحلة "الطلاق العاطفي"؟

• ما الفرق بين الهدوء الزوجي والاستسلام العاطفي؟

• ما الحل؟ هل نكسر الصمت؟ هل نسكت حتى "العيشة تمشي"؟

• كيف يدخل الفتور العاطفي إلى البيوت ويفكّكها من الداخل؟