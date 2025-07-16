بين الفلاتر والواقع.. من نحن حقًّا؟ | بودكاست غير ممنوع

في زمن تتحكم فيه "اللايكات"بمزاجنا وتعيد فيها الفلاتر تشكيل وجوهنا وهوياتنا.. صار السؤال الجوهري:

هل نعرف أنفسنا فعلاً؟ أم نعرف فقط الصورة التي نُظهرها للعالم؟

في هذه الحلقة من بودكاست غير ممنوع نفتح بابًا على المسكوت عنه في حياتنا الرقمية، عن كيف تغيّرنا السوشال ميديا من الداخل... ونستضيف سامنتا قاننجي– أم، صانعة محتوى، ومتخصصة في علم النفس – لنسأل:

• كيف نعيش بين واقعَين: واحد نعيشه، وآخر نعرضه؟

• ما أثر المقارنة اليومية على الأمهات والشباب؟

• وهل عدد المتابعين صار هو المعيار الجديد لقيمة الذات؟

• كيف نفرّق بين المحتوى الملهم والمحتوى الضاغط نفسيًّا؟

• وهل فقدنا قدرتنا على العيش بدون توثيق دائم؟