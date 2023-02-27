عندما يتقاتل الإسرائيليون على العرب

رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بنيت، ثار على حكومة بنيامين نتنياهو، لأنها صادقت على خطته الحكومية تخصيص ميزانية كبيرة للمجتمع العربي، وكتب عبر حسابه على الشبكات الاجتماعية كلمات حادة تدل على عمق جرحه من سياسة الكذب والتحريض السامة، التي تجتاح الحلبة السياسية الإسرائيلية، واختتم تغريدته، قائلًا: "لقد سمّمتم عقول ملايين الإسرائيليين بشكل متعمد، والتاريخ لن ينسى لكم هذا الكذب المقيت". وكما هو متوقع، فإن حزب الليكود ردَّ على بنيت بكلمات لا تقل قسوة وعاد ليردد الموقف المغيظ.

القصة تتعلق بالمواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)؛ فهم، كما هو معروف، يعانون من سياسة تمييز عنصري دامت 74 عامًا ولا تزال.

المرة الأولى التي بحثت فيها الحكومة إمكانية سد الهوة التي نشأت بين العرب واليهود بسبب هذه السياسة، كانت، في العام 1993، عندما قررت حكومة إسحق رابين تخصيص مبلغ 5 مليارات شيكل (ما يعادل 1.8 مليار دولار في حينه) للبلدات العربية على مدى 5 سنوات، وكان ذلك بموجب اتفاق مع الحزبين اللذين كانا يمثلان العرب في الكنيست، وهما: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقيادة النائب توفيق زياد، والحزب الديمقراطي العربي بقيادة النائب عبد الوهاب دراوشة..

وينص الاتفاق على أن يساند النواب الخمسة للحزبين حكومة رابين ويمنعوا سقوطها، وبالمقابل تغير الحكومة موقفها لسلبي من منظمة التحرير الفلسطينية وتسعى إلى السلام، وتباشر خطة لتحقيق المساواة تبدأ بتخصيص المبلغ المذكور.

بعد اغتيال رابين، انتخب نتنياهو رئيس حكومة (1996) وتوقفت خطة المساواة، ولم تعد تطرح على جدول أبحاث الحكومة إلا في زمن حكومة أيهود أولمرت؛ ففي العام 2008، ومن دون حاجة لدعم حكومته من النواب العرب، قرر بمبادرته البحث في أوضاع المجتمع العربي وتغييرها، وفي إحدى المرات عقد اجتماعًا مع قادة هذا المجتمع لمدة 9 ساعات متواصلة، لسماع شكاويهم ومطالبهم، لكن خصوم أولمرت تمكنوا من إسقاطه عن الحكم قبل أن يتمكن من التقدم في خطته، وتم طيُّ هذه الصفحة من جديد، وفقط في العام 2015، تمكن العرب من طرح قضية المساواة من جديد.