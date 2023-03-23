علم الغيب للأنبياء

فالله يظهر من ارتضى من الرسل على ما يشاء مما يتعلق به تبليغ الرسالة المكلف بها، ومنه الملائكة، والجنة، والنار، والحساب، وغير ذلك، فالواجب في هذا المقام الوقوف عند النص لا نتعداه بزيادة ولا نقصان، لأنه ليس للعقل مجال في عالم الغيب فيقيس ويستنبط، فما كان من النصوص قطعيًا كالآيات الكريمة المصرحة بالأخبار عن الأنبياء السابقين وأممهم، وعن الآخرة وما فيها، وعن الملائكة والجن، وعما وعد الله به هذه الأمة من الاستخلاف في الأرض فإننا نؤمن به وجحود ذلك كفر.

وما كان منها ثابتًا في أخبار الآحاد فلا يكلف كل مؤمن بعلمه والإيمان به، وإنما تلزم من ثبتت عنده الرواية واطمأن لصحتها، ولا وجه لرفضها لكونها غير متواترة إلا إذا عارضت دليلًا قطعيًا، كما لا يلزم غيره بقبولها هذا هو الأصل الذي لا نزاع فيه.

وأحاديث الآحاد الواردة بإخبار النبي بالغيب كثيرة، وقد ظهر تأويل المشهور منها كالإخبار بأن الله يفتح على المسلمين مصر والشام وغيرهما من الأقطار، والإخبار بأن عمارًا تقتله الفئة الباغية، وأن الحسن يُصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وأن فاطمة عليها السلام أول أهله لاحقًا به بعد موته، وغير ذلك، وغير ذلك من الروايات الآحاد منها ما صح سنده، ومنها الضعيف والموضوع، ولا حاجة لنا إلى الكذب لإثبات فضله وخصائصه عليه الصلاة والسلام، فإن الثابت منها جليل القدر، وحسبنا قوله تعالى: (وإنك لعلى خلق عظيم)، وقوله: (وكان فضل الله عليك عظيمًا)، وقوله: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).

وقد ذكرت -عليه السلام- خصائصه ولم يرد فيها برواية صحيحة ولا ضعيفة أن الله تعالى أطلعه على كل ما كان من الأزل، وما يكون في الأبد، فلا يحل الكذب على الله تعالى بغير علم، أو ادعاء أن ذلك من الإيمان، والله تعالى يقول: (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون).. وأما ما ورد من أن الجنة والنار أنهما مثلتا له في عرض الحائط أو قبلة الجدار، ومن أنه زويت له الأرض فرأى ما يصل إليه ملك أمته منها فلا يدل على أن الله تعالى أطلعه على ما كان وما يكون مما ليس في استعداد البشر الاطلاع عليه؛ إذ لا نهاية له، ولا هو مما يتعلق به تبليغ الرسالة وهداية الخلق، والنصوص تنافيه.