مؤتمر لمناقشة المؤتمرات

خلال الأيام الثلاثة الماضية، انعقدت في الخرطوم ورشة عمل اقتصادية شارك فيها خبراء مختصون ورجال أعمال وساسة، ناقشت الأوراق القضايا المعهودة مثل السياسات المالية، والاستثمار، وغيرهما، واحتفى الإعلام بصور الورشة والمشاركين فيها، خاصة أنها تنعقد في ظروف تعاني فيها البلاد من عملية شد وجذب بلغت ذروتها.

لكن ورشة العمل الاقتصادية هذه لم تكن حدثًا فريدًا نادرًا؛ فقبل عدة سنوات، بالتحديد في الأسبوع الأخير من سبتمبر 2020، عقد المؤتمر الاقتصادي القومي في ظل حكومة الفترة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك ، وشارك فيه عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والساسة بتغطية إعلامية كبيرة، وانتهت أيام المؤتمر بالسؤال الكبير: ثم ماذا بعد هذا؟

ومنذ بداية هذا العام 2023 انطلقت عدة ورش عمل بحسب مطلوبات الاتفاق الإطاري الموقع، في 5 ديسمبر 2022، وبدأت أول ورشة عمل بملف تجديد بتفكيك تمكين الثلاثين من يونيو 1989، واستغرقت 4 أيام، ثم بدأت ورشة للنظر في اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة، واستمرت 4 أيام من التداول الذي نقلته وسائل الإعلام، وأخيرًا انعقدت ورشة أخرى للنظر في قضايا شرق السودان، ولا تزال في جدول أعمال الاتفاق الإطاري ورشتان، واحدة حول العدالة الانتقالية، وأخرى أخيرة حول إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية.

هذه المؤتمرات والورش كانت الأبرز، لكن هناك مئات الورش والمؤتمرات الأخرى التي تكاد تنعقد بصفة يومية في السودان تناقش كل شيء، من "الإبرة إلى الصاروخ" على حد التعبير الشهير، لدرجة أن نشرات الأخبار الرئيسة في الإذاعة والتلفزيون الحكوميين في السودان تكاد تنصرف كليًا لمتابعة تفاصيل أخبار هذه الورش، والتي لا تنحصر على العاصمة بل حتى الولايات – المتخمة بأزمات حقيقية- تنافس العاصمة في كثافة الورش و المؤتمرات.

يصبح السؤال المحوري الحتمي: هل هناك أثر ومردود لهذا الطوفان من ورش العمل والمؤتمرات والذي تُنفق فيه أموال ضخمة وآمال عراض؟