هاري كأنه امرؤ القيس

كان أستاذنا في كلية التاريخ في الجامعة الأمريكية في بيروت، المرحوم د. قسطنطين زريق، لا يفتأ يكررّ علينا قراءته بأن النظم الملكية في العالم تتشابه عبر التاريخ، في أشياء كثيرة بينها أنها تمتلك في المخيلة العامة فضاء رحبا، تثريه تصرفات قادتها ورموزها، وهي في ذلك تتميز عن النظم المستحدثة في كونها أقرب للقلب منها للعقل. وبالتالي، فإن تسريب ما يجري في دواخلها من شطط عادي إنساني مألوف، سيأخذ في الإعلام حجما مضاعفا ليصبح ذخيرة سياسية مضادة.

سيرة الأمير البريطاني، هاري، وقد أصبح بعد نشر مذكراته أميرا ضليلا، لم أجد لها في الموروث العربي الغني بالمتشابهات، أقرب من قصة الشاعر العربي الجاهلي امرؤ القيس.. قرابة فانتازيا من النوع الذي لا يخضع للمحاكمة.

امرؤ القيس (بن حجُر بن الحارث الكندي) الذي سُمّي الملك الضليل، فيه شبه من الأمير هاري، كونهما ليسا الأبناء الأكبر للخلافة الشرعية. حالةٌ تمنح صاحبها حرية الاختيار في التصرفات البروتوكولية، خيارا يسمح به خليط الجينات والأمزجة والظروف، ويتفاوت من عائلة لأخرى.

كان امرؤ القيس، وهو الموهوب بالشعر والجمال والجرأة، من أوائل الشعراء الذين قيل فيهم إنهم أدخلوا الشعر إلى مخادع النساء خلافاً للتقاليد السائدة، ما جعل أباه يطرده إلى حضرموت ليعيش مع أقاربه، على أمل أن يرعوي.

وفي أوجه الشبه بين سيرتي الأميرين، هاري وامرؤ القيس، حيثيات أخرى من الطبيعي أن تنأى بعيدا عن التطابق، لكنها تحكي من خلال كتاب "الاحتياطي/البديل"، ومن خلال معلّقة امرؤ القيس اللائية الأشهر "قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِل"، وهي التي قيل إنها عُلّقت على أستار الكعبة.. أيامها كانت تلك الأستار أكبر دار نشر في العالم.

كلاهما، موسوم بالشطط والإساءة للعائلة والمنصب، لكنه يرى نفسه "مِكرًّا مِفرًّا مُقبلًا مدبرًا معًا.. كجلمود صخرٍ حطّه السيلُ من علٍ".. عاشا غريبينِ عن مجتمعاتهما نتيجة ما شعرا به من ظلم الأب، لكنهما لم ينسيا حقهما في السلطة حتى وإن استعانا بقوى أخرى منافسة، ففي ذلك حسب مقولة امرؤ القيس: "وكلّ غريب للغريب نسيبٌ".