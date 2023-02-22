أوكرانيا - إسرائيل.. وبالعكس

واحدٌ مِنْ أطرف البرامج أو المنصّات الإخبارية التي يمكن أن يطوّرها ويخدمها روبوت الدردشة المبنيّة على الذكاء الاصطناعي، "تشات جي بي تي"، وهو يجيب عن مختلف أسئلة المستخدمين، قد يكون برنامج "حدث في مثل هذا اليوم"، ففي مثل هذا البرنامج، يمكن للذكاء الصناعي أن يستحضر من تزامن وتعاقب الأحداث ما يبثُّ في الوعي السياسي للباحثين متعة الاكتشاف الصادم.

مثلاً، لو دخلتَ اليوم في دردشة بحثية على النت مع روبوت الذكاء الاصطناعي، وسألته: "ماذا حدث في مثل هذا اليوم؟" فإن جوابه سيأتيك حاشداً مطوّلاً وربما مفتوحاً على مستجدات سياسية تتوالى. سيمنح الأولوية في الأهمية، بالتأكيد، لذكرى نشوب الحرب في أوكرانيا، جاعلاً من الشرق الأوسط، وتحديداً من إسرائيل تحت حكومة ائتلاف اليمين المتطرف، شريكاً في قوة اختطاف الكاميرا.

سيجيبك التطبيق الذكي بالذي يعرفه الجميع، وهو أنه قبل سنة من الآن، وتحديداً في 24 شباط 2022، أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إشارة بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، وعلّلها بمجموعة دواعٍ تهون دون جرم الاحتلال، أو كابوس الإبادة المتبادلة بالنووي.

وسيضيف لك الذكاء الاصطناعي أن قرار الغزو الروسي لأوكرانيا، العام الماضي، لم يأت مفاجئاً لأحد ممن يعنيهم الأمر، حيث كلهم كانوا يتوقعونه منذ ثماني سنوات، عندما حصل في أوكرانيا شيء يشبه إلى حد كبير ما يجري في إسرائيل الآن..

سيسترجع لك البرنامج أنه في نهايات فبراير 2014 كان البرلمان الأوكراني يجترح تعديلات دستورية عزل فيها رئيس الدولة، لا تختلف في نهجها الانقلابي عن ترتيبات الإصلاح القضائي التي تعمل لها حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية، والتي في مآلاتها الإجرائية تُغيّر هوية الدولة وتفتح مع الداخل الفلسطيني ومع دول الجوار تاريخاً جديداً مُشْرعا على الفوضى والحسابات المتفجرة.

حتى لو لم يسرد عليك روبوت الذكاء الاصطناعي التفاصيل الأخرى مما تداعى في أوكرانيا بعد التعديلات الدستورية (فبراير 2014)، مِن تطورات شملت احتلال روسيا للقرم، ثم توصيل الممثل الكوميدي فولوديمير زيلنسكي لرئاسة الدولة، فهي تبقى تفاصيل معروفة، من زاوية أنها كانت الفاصل الزمني الذي يسبق حرباً حتمية كان بعض ذوي الخبرة يتوقعها عام 2025، لكنها جاءت مبكرة ثلاث سنوات.