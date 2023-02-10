السودان.. سيناريوهات "الفرصة الأخيرة"

ومن باب سد الذرائع، التقى المبعوثون الدوليون مع ممثلين للكتلة الديمقراطية، ولكن بإشارة واضحة في بيانهم أنهم لا يَعتَدّون بهذا التحالف، ويفسرون لقاءهم بأنه مع "أطراف السلام الذين لم يوقعوا على الاتفاق الإطاري"، وهي عبارة صريحة تعني تبني موقف الحرية والتغيير "المجلس المركزي" التي ظلت تؤكد ترحيبها بتوقيع حركتي جيش تحرير السودان بقيادة مناوي، والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، مع استبعاد كل اللافتات الحزبية الأخرى في الكتلة الديمقراطية باعتبارها قوى لا تهدف للانتقال المدني الديمقراطي.

خلاصة المشهد الذي تمخض بعد زيارة المبعوثين الدوليين أن قطار الاتفاق الإطاري سيتحرك بمن حضر، وعلى البقية الابتعاد عن طريقه. وهو مشهد يضع السودان أمام سيناريوهات واضحة.

السيناريو الأول: أن تمضي المواجهة إلى منتهاها في مسارين، الأول داخلي بين المجموعتين السياسيتين المتخاصمتين (طرفا الحرية والتغيير، المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية)، والثاني خارجي بين المحاور الداعمة للمجموعتين.

السيناريو الثاني: أن يعلو صوت العقل فتجتمع كلمة كبار اللاعبين السياسيين وتعبر بالبلاد بكل أمان نحو بر حكومة مدنية متوافق عليها تستكمل ما تبقى من الفترة الانتقالية وتحقق الشعارات التي من أجلها سالت الدماء طوال ٤ سنوات مضت منذ تفجر ثورة ديسمبر 2018.

فما هي حظوظ هذه السيناريوهات في تشكيل الأوضاع في السودان؟

من خلال متابعتي اللصيقة لخلفيات المشهد السوداني، تيقنت أن أي منطق قويم لتحليل النتائج لن يتفق مطلقا مع معطيات الواقع، فليس كل ما يقوله الساسة يقصدونه، وحتى لو قصدوه فغالبا لن يصمدوا عليه إلا بمقدار ما يتعشمونه من مصالح مباشرة حزبية أو شخصية، فالساسة يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يقولون.

السياسي السوداني –إلا من رحم ربي- محاصر بمقولة جيش القائد طارق بن زياد، الطموحات أمامه، والغبن الشخصي خلفه، من النادر أن يستطيع القادة الساسة التفكير من منصة المصالح القومية التي تتصل بالشعب السوداني حتى ولو أدى ذلك لكثير من الأذى الوطني وتعطيل حياة المواطن.