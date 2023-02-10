كارثة طبيعية.. وكوارث افتراضية

ومَن لم يسعفه قلمه، أو بالأحرى كيبورده، في تقديم المحتوى الركيك عن آلية الزلازل والعدد العشوائي للضحايا، يلجأ إلى برامج الفوتوشوب، ويخرج لمتابعيه فيديوهات مفبركة، كتلك اللقطات التي تظهر الأرض وهي تتموج في شكل مرعب من شدة الزلزال، أو الاستعانة بأرشيف من صور ومقاطع الكوارث لا علاقة لها بالمأساة الحالية..

وثمة جيش إلكتروني آخر، وهو الأكثر خطورة، يخوض في مسائل الدين و"الغيبيات"، ويطلق الأحكام والفتاوى الدينية، ويربط ما جرى بكثرة الشرور على الأرض دون أن يمتلك أي رصيد معرفي أو ثقافي أو علمي.

في حالات الكوارث الطبيعية والحروب والأوبئة يأخد الكلام منحيين، فإما أن يأتي كطعنة قاتلة أو يكون بمثابة بلسم شافٍ، وهو ما لا يدركه أولئك "الحمقى" الجالسون في رفاهية بيوتهم، ويخترعون منشورات مغلوطة، ويغذون الشائعات، ويمعنون في تعميق جراح المنكوبين، ويتمادون في استثمار الألم الإنساني..

ثمة مَن يتبرع بلعب هذا الدور الإعلامي من باب السذاجة والغباء، لكن في المقابل هناك آخرون يخوضون هذه اللعبة عن سابق إصرار وتعمد، فينشرون المحتوى الذي يحمل أكبر قدر من الإثارة والمبالغة والتهويل، بهدف الحصول على المزيد من اللايكات، ورفع عدد المتابعين، دون أدنى مراعاة لمشاعر من فقدوا أحبة ولا زالت جروحهم طازجة.

وما يفاقم هذه الكوارث الافتراضية هو أن الغالبية التي تتلقى المنشورات وتتابع ما ينشر في السوشيال ميديا لا يميزون بين الغث والسمين، أو لا يملكون ترف التدقيق في ما إذا كانت الفقرة المنضدة أمامه على الشاشة هي حقيقة أم شائعة، فهم متلهفون إلى سماع أي خبر يطفئ لوعة الفقد..

وفي موازاة هذا السيل العارم من المنشورات الضارة والمؤذية والمشوهة، ثمة قلة قليلة من الحسابات التي تسير في اتجاه مختلف، إذ تسعى لتهدئة النفوس القلقة وتقديم المساعدة الممكنة، عبر عرض معلومات علمية موثقة، ونشر بيانات حول كيفية التبرعات، وإرشاد المنقذين إلى الأماكن الأكثر تضررا، وذكر عناوين مراكز الإيواء.. وغير ذلك من المحتوى المفيد الذي يسهم في إنقاذ الأرواح، وينقل أملا، ولو ضئيلا، عبر مشهد قاتم، كخبر تلك الطفلة التي ولدت وسط الركام..