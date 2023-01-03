بايدن ليس أيزنهاور.. ونتنياهو ليس بن غوريون

نُذُر هذه المواجهة الراهنة بدأت تتجمع، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بتصريحات غير مسبوقة للرئيس بايدن يحذّر فيها حكومة الائتلاف الإسرائيلية، قبل أن تتشكل، وبلغة لم يسمعها منه نتنياهو من قبل، ويريد إجابات عنها خلال الشهر الحالي.

قبل أن يبعث بايدن إلى القدس، في النصف الثاني من الشهر الحالي، مستشاره للأمن القومي متبوعًا بوزير خارجيته، كان أنشأ إدارة خاصة للتواصل مع الفلسطينيين مقرها سفارته في القدس.

وزاد بايدن على ذلك بأن أحجم عن استخدام كامل نفوذه لمنع الأمم المتحدة من إقرار توصية لمحكمة العدل الدولية لكي توثّق بطلان الاحتلال، وإلزام اسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 الذي يعتبر الضفة الغربية، وغزة، والقدس الشرقية، مناطق محتلة استحق تنفيذ الانسحاب منها.

وفي التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، اعترضت أمريكا على القرار لكنها لم تستخدم قوتها وهيمنتها في لجم المبادرة من بدايتها.. هو أسلوب معروف في لعبة الأمم لتمرير بعض القضايا الحرجة بأقل قدر من المحارشة العلنية.

وفي المرتين، 1956 و2023، يتكرر مشهدٌ في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لا لبس فيه، تقول فيه واشنطن لتل أبيب: عليكم تنفيذ القرارات الدولية لأننا (ربما) لا نستطيع حمايتكم.

المشهد يتكرر بفاصل زمني 67 سنة، تغيّرت فيها ليس فقط أسماء اللاعبين والمشاركين والمشجعين، بل أيضًا تغيرت حدود الطاولة أو المسرح، وكذلك مكونات النظامين العالمي والإقليمي من الدول التي تشارك أساسًا في اللعبة، أو تنتظر الفرصة للتدخل لتغيير قواعدها.

هذا ليس تكبيرًا أو تصغيرًا للذي بدأ، يوم أمس، باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، وحذّر منه بشدة الرئيس الأمريكي، ووزير خارجيته، وسفيره في إسرائيل، وحملّوا جميعهم بنيامين نتنياهو مسؤوليته النهائية كرئيس للحكومة.