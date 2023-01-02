أفريقيا.. هل تصبح "صين جديدة" للمعادن؟

ومما يثير القلق لدى العواصم الغربية أن إنتاج هذه المعادن الأرضية النادرة ظل مركزا، فالصين لها هيمنة على السوق حيث تسيطر على 60% من الإنتاج العالمي، وحوالي 85% من قدرات المعالجة والتكرير، كما تهيمن الصين على سلاسل قيمة التكنولوجيا الخضراء، حيث تنتج أكثر من 80% من الألواح الشمسية في العالم، وأكثر من 70% من خلايا بطاريات أيونات الليثيوم في العالم.

وفي ضوء التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع بكين، تسعى الدول الغربية إلى تقليل اعتمادها على الصين كمصدر لإنتاج ومعالجة المعادن الحرجة أو العناصر النادرة، لكن تلك البلدان لا تزال تواجه تحديات حقيقية في تطوير إستراتيجية أكثر فاعلية، حيث يبقى النفور العميق من السياسة الصناعية عائقا أمام حشد الإجراءات الحكومية المنسقة اللازمة للتنافس مع الصين.

كما تشكل مقاومة الجماعات البيئية لمشاريع التعدين أو المعالجة المحلية تحديا واضحا، والأهم أن التكاليف الاقتصادية الداخلية، مثل ارتفاع النفقات الرأسمالية، تضخم الأجور، نقص العمالة، تقلل من تنافسية أسعار المنتجات الغربية مقارنة بالصين، وتجعل من عملية إنشاء سلاسل توريد محلية ليست سهلة من الناحية الاقتصادية والبيئية.

هذا الوضع يفتح نافذة من الفرص الإستراتيجية للبلدان الأفريقية، حيث تمتلك العديد من الاقتصادات هناك احتياطيات ضخمة من المعادن الهامة، وتعني قطاعاتها الصناعية الناشئة إمكانات تصديرية هائلة، وفقا لأحدث بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، من بين 50 نوعا من المعادن التي تحددها واشنطن على أنها أساسية لأمن الولايات المتحدة ونموها الاقتصادي، أغلبها موجود في القارة الأفريقية.

وفي المقابل، يخدم تطوير قدرات أفريقيا في هذا المجال الغايات الجيوسياسية الغربية. بالنسبة للولايات المتحدة، يعد تنويع سلاسل التوريد وتطوير قدرات التكرير أمرا بالغ الأهمية للطاقة والأمن القومي.

المعادن الحرجة تدعم أنظمة الطاقة المتجددة، ولكنها أيضا مدخلات رئيسية في التكنولوجيا العسكرية، بدءا من المركبات إلى الأسلحة وأنظمة الاتصالات، ولعل هذا الأمر يفسر جزءا مهما من تنامي الاهتمام الأمريكي (والغربي عموما) بالقارة الأفريقية في الآونة الأخيرة.

لقد ظلت أفريقيا في الغالب ولعقود طويلة مُصدرة للمعادن الخام، مع عمليات تكرير محدودة أو روابط شبه معدومة مع الصناعات المحلية.