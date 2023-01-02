أفريقيا.. هل تصبح "صين جديدة" للمعادن؟
مع تسارع التحول العالمي نحو استخدام الطاقة النظيفة، وتصاعد التوترات بين الدول الغربية والصين، تتزايد الأهمية الإستراتيجية لما يسمى بالمعادن الحرجة أو العناصر الأرضية النادرة التي يتم استخدامها في الإلكترونيات (أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والهواتف الذكية)، وفي تكنولوجيا الطاقة المتجددة (توربينات الرياح والألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية)، وفي صناعة الأسلحة وأنظمة الدفاع المتطورة (المحركات النفاثة وأنظمة التوجيه والدفاع الصاروخية)، علاوة على مجالات أخرى مثل الأقمار الصناعية، وأنظمة التموضع العالمية.
وعليه، من المنتظر أن يزدهر الطلب على المعادن الحرجة مثل البوكسيت، والكوبالت، والنحاس ، والليثيوم، والنيكل ، وغيرها من المعادن الأخرى التي تدعم هذا "التحول الأخضر" وتساعد في ضمان التفوق في الصناعات المتقدمة، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على تلك المعادن في النمو بوتيرة سريعة، حيث يحتاج الإنتاج العالمي للعديد من المعادن الهامة إلى زيادة بمقدار 3 إلى 42 مرة للوفاء بالتزامات الطاقة المتجددة التي حددتها اتفاقية باريس، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
ومما يثير القلق لدى العواصم الغربية أن إنتاج هذه المعادن الأرضية النادرة ظل مركزا، فالصين لها هيمنة على السوق حيث تسيطر على 60% من الإنتاج العالمي، وحوالي 85% من قدرات المعالجة والتكرير، كما تهيمن الصين على سلاسل قيمة التكنولوجيا الخضراء، حيث تنتج أكثر من 80% من الألواح الشمسية في العالم، وأكثر من 70% من خلايا بطاريات أيونات الليثيوم في العالم.
وفي ضوء التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع بكين، تسعى الدول الغربية إلى تقليل اعتمادها على الصين كمصدر لإنتاج ومعالجة المعادن الحرجة أو العناصر النادرة، لكن تلك البلدان لا تزال تواجه تحديات حقيقية في تطوير إستراتيجية أكثر فاعلية، حيث يبقى النفور العميق من السياسة الصناعية عائقا أمام حشد الإجراءات الحكومية المنسقة اللازمة للتنافس مع الصين.
كما تشكل مقاومة الجماعات البيئية لمشاريع التعدين أو المعالجة المحلية تحديا واضحا، والأهم أن التكاليف الاقتصادية الداخلية، مثل ارتفاع النفقات الرأسمالية، تضخم الأجور، نقص العمالة، تقلل من تنافسية أسعار المنتجات الغربية مقارنة بالصين، وتجعل من عملية إنشاء سلاسل توريد محلية ليست سهلة من الناحية الاقتصادية والبيئية.
هذا الوضع يفتح نافذة من الفرص الإستراتيجية للبلدان الأفريقية، حيث تمتلك العديد من الاقتصادات هناك احتياطيات ضخمة من المعادن الهامة، وتعني قطاعاتها الصناعية الناشئة إمكانات تصديرية هائلة، وفقا لأحدث بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، من بين 50 نوعا من المعادن التي تحددها واشنطن على أنها أساسية لأمن الولايات المتحدة ونموها الاقتصادي، أغلبها موجود في القارة الأفريقية.
وفي المقابل، يخدم تطوير قدرات أفريقيا في هذا المجال الغايات الجيوسياسية الغربية. بالنسبة للولايات المتحدة، يعد تنويع سلاسل التوريد وتطوير قدرات التكرير أمرا بالغ الأهمية للطاقة والأمن القومي.
المعادن الحرجة تدعم أنظمة الطاقة المتجددة، ولكنها أيضا مدخلات رئيسية في التكنولوجيا العسكرية، بدءا من المركبات إلى الأسلحة وأنظمة الاتصالات، ولعل هذا الأمر يفسر جزءا مهما من تنامي الاهتمام الأمريكي (والغربي عموما) بالقارة الأفريقية في الآونة الأخيرة.
لقد ظلت أفريقيا في الغالب ولعقود طويلة مُصدرة للمعادن الخام، مع عمليات تكرير محدودة أو روابط شبه معدومة مع الصناعات المحلية.
إن التحول نحو الطاقة الخضراء، والطلب المتزايد على المعادن الهامة يجعل هذه اللحظة أساسية وربما تاريخية لدول أفريقيا لتعزيز مكانتها في سلاسل قيمة التكنولوجيا الخضراء العالمية، لكن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعميق الحوكمة وأساسيات الإدارة الرشيدة، علاوة على تعلم كيفية التنقل أو التعايش ضمن بيئة جيوسياسية معقدة بشكل متزايد.
مع ذلك، التجارب السابقة تعلمنا أن الموارد الطبيعية مثلما هي نعمة، فأنها قد تتحول بشكل سريع إلى نقمة تجلب معها الخراب للبلاد والعباد؛ فالتدافع على الإمدادات المعدنية الجديدة وقدرات المعالجة لا يحدث في فراغ جيوسياسي، حيث تحول التحكم في إمدادات المعادن الهامة والمعالجة وتصنيع التكنولوجيا النظيفة إلى عنصر جديد مهم في اللعبة السياسية المحلية، والمنافسة الإستراتيجية والاقتصادية الآخذة في الاتساع بين الولايات المتحدة والصين (وحتى مع روسيا).
بالتالي، فإن مخاطر الصراعات الجيوسياسية قد تزيد من عوامل عدم الاستقرار في العديد من الدول الأفريقية، ولعل مظاهر عدم الاستقرار قد تنعكس على قطاع التعدين نفسه، فعلى سبيل المثال، حسب تقارير الأمم المتحدة، من بين أكثر من 100 جماعة مسلحة نشطة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (البلاد التي تنتج حوالي 70% من الكوبالت في العالم)، أغلبها تمول نشاطاتها من خلال ممارسة النفوذ والسيطرة المباشرة على العديد من مواقع التعدين.
الأهم، لا تزال البلدان الأفريقية بحاجة إلى إدارة التحديات المرتبطة بالتعدين من خلال تطوير وإنفاذ السياسات التي تضمن للشركات تغطية جميع تكاليفها الاجتماعية والبيئية، انطلاقا من عمليات الاستكشاف والتنقيب وصولا إلى الإغلاق.
قطاع التعدين يمكن أن يولد عوامل خارجية سلبية كبيرة، بما في ذلك التلوث والعواقب الصحية والأضرار التي تلحق بالأرض والسكان والبنية التحتية.. يجب أن يتم تضمين تغطية هذه التكاليف في الاتفاقيات بين الشركات والحكومات، لكن هذا الأمر يمثل تحديا حقيقيا في بلدان تصنف ضمن أكثر دول العالم فسادا.