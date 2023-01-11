القصة داخل القصة

فهي الخبير السياسي الأول والمزمن في مجلس الأمن القومي الأمريكي بشأن الشرق الأوسط، بين القلائل عابري حدود الأجندات الحزبية لثلاث إدارات متعاقبة، أوباما وترامب وبايدن.

رصيدها شهاداتُ احتراف حتى من الذين يخالفونها الرأي، ثم إنها لم تعيَّن في مهمتها الجديدة كترضية تقاعد، كونها لم تصل سن الخمسين، ومازالت تحمل من ملفات المسألة الفلسطينية ومشاريع الخرائط الإقليمية المتغيرة، ما يُغري بالبحث عن ظلال الحملة الإعلامية الإسرائيلية عليها.

كلاهما نتنياهو ومستشاره الأقرب المكلف بحلقة الاتصال مع واشنطن، رون دريمر، قيل إنهما يقفان وراء فيض المواقف والتقارير الأمريكية والإسرائيلية التي نُشرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، متضمنّةَ التحشيد والتحرر تجاه اختيار لامبرت لتكون "المفاعل الدبلوماسي" للسياسة الأمريكية في المنطقة بالمرحلة القادمة، وهي المرحلة الموسومة بالتوتر القابل للتفجير، تحت مختلف التوصيفات السياسية والعنصرية والدينية.

تؤرّق المسؤولين الإسرائيليين في قراءتهم لغةَ لامبرت ونبرتها، معرفتهم أنها وثيقة وموثوقة لدى الرئيس بايدن، حتى وهي تهدد بإجراءات عقابية ضد الحلفاء من الدرجة الأولى، قصتها معروفة عندما كلفها بايدن في حزيران 2021، وهي تمثل إداراته في لندن، بترتيب ملف اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مدينة كورنوال، كان الاجتماع ذا طابع تاريخي يستهدف مناقشة وتجديد اتفاق ميثاق الأطلسي الذي كان عقده ونستون تشرشل وفرانكلين روزفلت لتقنين شراكة البلدين لما بعد الحرب العالمية الثانية.

يومها سربت صحيفة "التايمز" اللندنية معلومات تقول إن يائيل لامبرت استخدمت لغة غير دبلوماسية في تقريع جونسون بشأن تداعيات بريكزت وضرورات أن يجري حل المشكلة الإيرلندية حسب ما هو متفق عليه.

شيء مماثل لما استجد على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعد تشكيل حكومة نتنياهو الائتلافية من تغيير في الخطوط الحمر وفي توصيف الأمر الواقع.

قيل يومها في موضوع تعامل لامبرت مع رئيس الوزراء البريطاني إن اللغة التي استخدمتها كانت توبيخا دبلوماسيا مخصصا في العادة للدول المعادية وليس الحلفاء، شيء مماثل للذي يجري الآن بين إدارتي بايدن ونتنياهو في موضوع الإخلال بالاتفاقيات الناظمة للقدس والمقدسات والاستيطان، وضمّ الأراضي.

هذا مع ملاحظة أن لامبرت ستكون بعد اليوم موكلة أيضا ورسميا بالمشاريع الإقليمية البراغماتية التي تقوم على قاعدة التعايش، أو التي تتحسب لما يمكن أن تشهده الضفة وغزة من فوضى عنفية تندلق على المنطقة، جراء تبديل قواعد اللعب تنفيذا لبرنامج الحكومة الائتلافية، أو في مرحلة انتقال السلطة في رام الله، ووضع ملف النووي الإيراني على الرف.