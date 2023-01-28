سباق الوساطات

كثيرون لم يجدوا بُدا من قراءة حيثيات هذه الزيارة على خلفية الدعوة المصرية للقوى السياسية السودانية لاجتماعات بالقاهرة من 1 إلى 8 فبراير 2023 المقبل، واعتبروا أن إثيوبيا تحاول إما قطع الطريق على الدعوة المصرية أو في أفضل الظنون أن تنافسها.

معطيات العلاقة الثنائية بين السودان وإثيوبيا قد لا تستوعب أي تدخل للجارة إثيوبيا في الشأن السياسي السوداني، رغم أن الرئيس آبي أحمد يحمل في صدره وساما لما أنجزه في أغسطس 2019 عندما نجح في الوساطة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري وتوقيع الوثيقة الدستورية التي دشنت بداية الفترة الانتقالية بشراكة مدنية عسكرية.

لكن، رغم هذا الإنجاز، فإن الرئيس آبي أحمد رفض وبشدة أية وساطة سودانية –على الأقل من باب رد الجميل – في الحرب التي أنشبت أظفارها بين أديس أبابا وإقليم التقراي خلال الأعوام الماضية، وكان السودان يأمل أن يكون وسيطا مقبولا للطرفين بحكم علاقته بهما، وبحكم أنه وحده الذي يستضيف عشرات الآلاف من اللاجئين الذين فروا إلى داخل الأراضي السودانية هربا من جحيم الحرب.

السودان بلغ من غضبه على رفض آبي أحمد وساطته أن طلب من إثيوبيا سحب قواتها من منطقة "أبيي" السودانية التي تقيم فيها قوات إثيوبية تحت علم الأمم المتحدة لكون المنطقة متنازعا عليها بين السودان وجمهورية جنوب السودان وشهدت عدة اشتباكات بين الجانبين.

من باب المعاملة بالمثل قد لا يكون السودان –رسميا- مستعدا لقبول وساطة إثيوبية بين الأطراف السياسية، لكن في المقابل فإن الرئيس الإثيوبي يدرك الحاجة الماسة لطي صفحة خلافات البلدين وابتدار مرحلة جديدة سيكون أفضل استهلال لها مثل هذه الزيارة التي تلامس جميع الأطراف دون أن تحتك بمسار الوساطات الدولية أو الإقليمية.

حرص رئيس الوزراء آبي أحمد على لقاء كل الأطراف السودانية، وحرص أكثر على إيصال رسالة قوية أنه لا يميز بينها، فظل يصرح بعد لقاء كل مجموعة أنه بحث معهم (العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها)، ثم يعيد التأكيد على أن الحل يجب أن يكون سودانيا، متجنبا ما أمكن أن يفتح ملف الأزمة الحدودية بين البلدين.

بلا شك من جانبها، القاهرة كانت تنظر وتنتظر أن ترى بوضوح التقاطعات بين زيارة آبي أحمد إلى الخرطوم وزيارة الأطراف السودانية إلى القاهرة بعد بضعة أيام، فهل فهمت القاهرة أن تكرار آبي أحمد لعبارة "الحل يجب أن يكون سودانيا" أنه إشارة مبطنة للدور المصري المرتقب؟

مصر سبق لها دعوة الأطراف السودانية ذاتها التي التقاها آبي أحمد لزيارة القاهرة وعقد لقاءات سودانية- سودانية بعيدا عن الشد والجذب الداخلي قد تتيح فرصة للتوافق على حل سياسي يستبعد المواقف الإقصائية أو الصفرية الجامحة.