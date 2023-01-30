"باريدوليا" الدبُّ والمريخ

يميل البشر إلى رؤية السمات المألوفة لديهم في الأشياء العشوائية من حولهم. كأن ترى مثلاً وجه بومة في تعاريج صخرة متآكلة على كتف الوادي، أو تلمح غراباً على خثرات ساق شجرة هرمة عند مستهل الطريق، أو أفعى تتلوى في تلافيف كثيب رملي قبل مشرق الصحراء. وهذه ظاهرة معروفة منذ زمن ويُطلق عليها اسم "باريدوليا"، ويبررها العلماء بالخوف الدفين في الأنفس من مجهول يتربص ويخاتل ويتلون.

ما فاقم تشاؤمي أن يتم الإعلان عن وجه ذلك الدب بالتزامن مع تصريح لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف يؤكد فيه أن الحرب العالمية الثالثة إذا اندلعت فلن تبدأ على الدبابات التي ستصل أوكرانيا من حلفائها قريبا، بل سيتحول كل شيء إلى غبار. هو النووي يا كنغر، وما أدراك ما النووي.

طالما كنت أنظر إلى وجه الدب بوداعة طفولية، رغم ما يمتلكه من أنياب رمحية وأظفار منجلية، إلى أن جاء الاعتداء الروسي الأخير؛ فرأيته وحشا كاسرا يزفر حربا ويشهق أخرى. وكذلك لم أنظر يوماً إلى المريخ إلا أنه كوكب للحب رغم ما ينسج حوله من حكايات مرعبة..

ففي الأسطورة الغربية يرمز المريخ إلى مارس، سيد الحرب، لما له من لون دموي يتسيد عتمة السماء ويجرحها. والمريخ في تراثنا العربي كان كوكبا مرعبا غاضبا مزمجرا أيضا، وسمي مريخا لأن نباتا صحراويا يطلق عليه "المرخ" يشتعل من تلقاء نفسه حين تهزّ الريح أغصانه اليابسة. ولهذا يحزنني أن تجتاح ظلال الحرب كوكبا كان يرى فيه العاشق ثغر معشوقته الباسم، وقلبها النابض.

ولكي تأخذ البشرية الأمر على محمل الحرب والكرب؛ فقد تم قبل أيام تقديم عقارب ساعة "يوم القيامة" الشهيرة، التي يتخذها علماء الذرة مؤشرا دقيقا لبعدنا أو قربنا من حرب نووية شاملة، تم تقديم الساعة عشرين ثانية إلى الأمام، فصرنا على بعد تسعين ثانية عن حرب لربما تنهي لون الحياة على كوكبنا الأزرق ويصل غبارها المريخ.

ألا من يسقط راء الحرب ويريحنا قبل هذا.