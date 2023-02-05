الحوت الجوي يتقاعد



وانتقلنا بعدها إلى طائرة «الكوميت» النفاثة البريطانية الصنع، وكانت مدهشة هي أيضاً بالمقارنة مع ما سبق، ثم صار الطيران كله نفاثاً، وكثرت المنافسات. ظهرت شركة إيرباص كمنافسة للبوينغ الجبارة. ومن ثم أطلق الأوروبيون «الكونكورد»، الأسرع من الصوت، التي مكنت رجال الأعمال من تناول الغداء في باريس والعشاء في نيويورك خلال ثلاث ساعات وربع الساعة. المؤسف أن الكونكورد أُخرجت من الخدمة بعد حادث مريع في مطار شارل ديغول. وعاد الإنسان يسافر خلف الصوت بدل أن يسافر أمامه.

لكن هذه الصناعة التي تشبه الأحلام والخيال معرّضة للخسائر والنكسات أكثر من سواها. كما يحدث عادة خلال الأزمات النفطية الكبرى، أو خلال جائحة عالمية رهيبة كالتي أقعدت الناس في بيوتها رعباً من الموت في جراثيم كوفيد19.

عاماً بعد آخر تتطور صناعة السفر الجوي مثل صناعة السفر البري في السيارة أو القطار. ويبدو أننا اقتربنا كثيراً من عصر التاكسي الطائر. وهناك الآن طائرة تحلّق حول الأرض بالطاقة الشمسية وحدها. كما أعلنت «طيران الإمارات» مؤخراً عن قيام أول رحلة مزودة بالوقود المستدام. ولا ندري على ماذا يعمل العلماء في مختبراتهم السرّيّة للانتقال بنا إلى عصر آخر أبعد -هو أيضاً- من قدرتنا على التخيل.

الشرق الأوسط