ثالث اختبار تدخله طالبان

ولكن بدا يوماً بعد يوم، أنها أبعد ما تكون عن الحرص، وأنها ما كادت تعود إلى الحكم في العاصمة كابول، حتى نسيت تماماً أن لها تجربة سابقة في العاصمة نفسها، وأنها جلست من قبل على المقاعد ذاتها، وأن عليها أن تبني على ما كان في السابق، وأن تجربة السنوات الخمس في نهاية التسعينات، لا يجوز أن تكون منفصلة عما تمارسه بعد عودتها، وأن الاستفادة من التجربة عموماً هي الشيء الأهم، الذي يميز بين الإنسان على الأرض وبين سائر الكائنات.

نسي قادة طالبان هذا كله، وتجاهلوه كله، وقفزوا فوقه كله، وذهبوا إلى ممارسة مهام الحكم، وكأن تجربة السنوات الخمس لا قيمة لها ولا تراكم السنين له أثر.

وكان الاختبار الأكبر لها مع المرأة بالذات، وكان المنفتحون على الدنيا في العالم الإسلامي، وفي العالم العربي من ورائه، يتمنون لو أنها لم تخذلهم أمام أنفسهم، ثم أمام العالم، وأن تكون أقرب إلى روح الإسلام منها إلى نصوصه، وأن تتحرى مقاصد الدين العليا، قبل أن تتقيد بظاهر النص، سواء كان هذا النص قرآناً، أو كان حديثاً صحيحاً للرسول عليه الصلاة والسلام.

كان هذا هو رهان المنفتحين على الدنيا بيننا، ولم يكن ذلك لأنهم يأخذون موقفاً من النص في القرآن أو في الحديث الصحيح، ولكن لأن أي مسلم منفتح على العالم من حوله يدرك جيداً أن هذا الانفتاح لا يمكن أن يتصادم مع تمسكه بأصول دينه، ولا يمكن أن يتناقض مع ما تقول به نصوص هذا الدين في روحها العميقة، ولا يمكن في التقييم الأخير إلا أن يكون انتصاراً للدين، ونصوصه، ومقاصده العليا، التي تتحدث في كل تجلياتها بلسان من الانفتاح على كل ما يحقق صالح الإنسان.

على هذا الأساس لا يمكنك إلا أن تقرأ ما بين السطور في حديث محمد حنيف، وزير الاقتصاد في الحكومة، عن أن وزارته قررت حظر عمل النساء الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية، سواء المحلية منها أو الأجنبية.

كان الوزير حنيف يتكلم عن الحظر، وهو لا ينتبه إلى أن ما قررته وزارته وما أعلنه هو، كان الاختبار الثالث الذي تدخله حكومة الحركة، ثم لا تبالي ولا تلتفت إلى أن خوضها هذا الاختبار بنجاح، إنما هو خيار لا بديل عنه، وضرورة لها، ولبلدها معها، إذا كان يعنيها الذهاب بالبلد إلى المستقبل.

ومن قبل كان هناك اختبار آخر، هو الاختبار الذي صدر فيه توجيه من ندا محمد نديم، وزير التعليم العالي، إلى الجامعات الحكومية، والخاص بمنع البنات من دخول الجامعات.

وقبل الاختبارين كان هناك اختبار أول، وكان ذلك عندما حظرت حكومة الحركة ذهاب البنات إلى المدارس، وأغلقتها أمام كل بنت أفغانية تصورت أن طالبان العائدة سوف تنتصر لتعليمها، وسوف لا ترى شيئاً يعيب البنت إذا قررت الذهاب إلى المدرسة.

وفي الاختبارات الثلاثة كانت المرأة مشكلة في حالة المنظمات غير الحكومية، وكانت البنات مشكلة في حالة المدارس والجامعات، وكانت الحركة القادمة من الكهوف والجبال تقول بعد قضاء عشرين سنة هناك، إن وجودها في منفاها الإجباري لم يغير من عقليتها أي شيء، وأن تجربة الحكم السابقة على المنفى الجبلي لم تغير فيها أي شيء هي الأخرى، وأن قادتها عادوا إلى الحكم كما خرجوا، ورجعوا من الجبال والكهوف كما ذهبوا، وكأنهم يتوارثون العقلية قبل أن يتوارثوا ما سواها.

وعندما جربت المنظمات غير الحكومية التي يشملها توجيه الوزير حنيف أن تفهم سبب هذا التوجيه المفاجئ، كان الرد أن نساءً ممن يعملن في هذه المنظمات قد خالفن تفسير طالبان للزي الذي على المرأة الأفغانية أن ترتديه إذا خرجت من البيت.

هنا سوف نجد أنفسنا أمام أصل القضية، وهذا الأصل هو أن المخالفة من جانب بعض النساء إنما كانت لتفسير تراه طالبان، لا لتفسير الإسلام ذاته للزي الذي على المرأة أن ترتديه.

ولو كان الرجل قد قال إن نساءً خالفن الزي الإسلامي، لكان من الوارد أن نرى ما هو بالضبط الزي الذي يقصده، ثم نناقشه فيه، وفيما إذا كان زياً إسلامياً بالفعل، أم أنه من وحي، ومن خلق، ومن تأليف حركة طالبان وهي تحكم بلاد الأفغان.

ولكنه يتحدث عن تفسير حركته للزي الإسلامي، ويتكلم عن مخالفة ارتكبتها نساء أفغانيات لهذا الزي في أثناء العمل في المنظمات غير الحكومية، ويجعل من تفسير الحركة تفسيراً ملزماً لكل أفغانية، لأنه في نظره تفسير الإسلام قبل أن يكون تفسير طالبان.